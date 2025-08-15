Prisiminė 1990-ųjų legenda tapusį „Lamborghini“ modelį: pristatė naują modifikaciją

Šios modifikacijos atsiradimas yra atsakas į dalies klientų pageidavimus turėti dar ekstremalesnę ribotos serijos automobilio versiją. Iš viso planuojama pagaminti tik devyniolika „Eccentrica“ modernizuotų „Diablo“ egzempliorių, o „Pacchetto Titano“ siūlomas kaip papildoma galimybė išskirtinumo ieškantiems pirkėjams.
Pagrindinis paketo akcentas – aerodinaminiai ir važiuoklės patobulinimai. Automobilio kėbulas pagamintas iš anglies pluošto, o standartinį galinį aptaką pakeitė didelis, fiksuotas sparnas, kuris yra labiau būdingas lenktyniniams automobiliams.
Sumontuoti lengvesni kaltiniai 19 ir 20 colių ratlankiai su anglies pluošto apvadais, kurių dizainas, pasak gamintojo, optimizuoja patobulintos „Brembo“ stabdžių sistemos aušinimą. Važiuoklėje pritaikytos standesnės spyruoklės ir perkalibruoti adaptyvūs amortizatoriai.
Interjere pritaikyti sprendimai įkvėpimo sėmėsi iš lenktyninio „Diablo GTR“ modelio. Vietoj standartinio vairo sumontuotas paprastesnis trijų stipinų vairas, salone gausu anglies pluošto bei aliuminio apdailos elementų, o įvairūs paviršiai aptraukti „Alcantara“ audiniu.
Nepaisant šių pokyčių, jėgainė išlieka ta pati. Automobilio ratus suka modernizuotas 5,7 litro atmosferinis V12 variklis, sujungtas su šešių laipsnių mechanine pavarų dėže. Variklio valdymo blokas (ECU) perprogramuotas siekiant aštresnės akceleratoriaus reakcijos, tačiau oficialūs galios (550 AG) ir sukimo momento (600 Nm) rodikliai nepakito.
Standartinio modelio dinaminės charakteristikos taip pat išliko įspūdingos. Pagreitis nuo 0 iki 100 km/val. siekia 3,5 sekundės, maksimalus greitis – 335 km/val.
Už kiekvieną iš devyniolikos modernizuotų „Diablo“ automobilių „Eccentrica Cars“ prašo 1,2 milijono eurų. Svarbu pabrėžti, kad į šią sumą neįeina nei automobilio-donoro, kurį turi pateikti pats klientas, kaina, nei papildomų paketų, tokių kaip „Pacchetto Titano“, kaina.
