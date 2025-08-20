Lietuvoje atidaryta pirmoji ES standartus atitinkanti poilsio aikštelė

Netoli Lenkijos sienos, Marijampolės savivaldybėje, įkurta moderni erdvė skirta visų tipų transporto priemonėms ir keliautojams – nuo krovininių vilkikų vairuotojų iki šeimų su vaikais.
Naujojoje aikštelėje keliautojai ras viską, ko reikia patogiam poilsiui: modernias sanitarines patalpas su tualetais ir dušais, atskiras poilsio zonas su pavėsinėmis ir suolais, nemokamą belaidį internetą (Wi-Fi) bei elektromobilių įkrovimo stoteles. Saugumui užtikrinti visa teritorija yra apšviesta ir stebima vaizdo kameromis.
Didelėje, apie 11 hektarų ploto, teritorijoje iš viso įrengtos 354 stovėjimo vietos. Didžiausias dėmesys skirtas krovininiam transportui, kuriam numatytos 234 vietos, tačiau atskiros zonos įrengtos ir lengviesiems automobiliams (101 vieta), autobusams, kemperiams bei neįgaliųjų transportui. Patogiam ir saugiam judėjimui aikštelėje suplanuotas vienkryptis žiedinis eismas.
Pasak susisiekimo viceministro Roderiko Žiobako, tokia moderni infrastruktūra yra būtina siekiant užtikrinti vairuotojų poilsį ir sumažinti nelaimių riziką, kylančią dėl sustojimų netinkamose pakelės vietose.
„Ši aikštelė – tai ne tik vieta sustoti, bet ir moderni erdvė vairuotojų poilsiui bei patogumui užtikrinti. Vadovavomės aukščiausiais ES standartais ir siekėme sukurti infrastruktūrą, kuri atlieptų tiek kasdienius, tiek tarptautinio transporto srauto poreikius“, – teigia „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Ši aikštelė – pirmoji, bet ne paskutinė. Dar šiemet planuojama atidaryti dar vieną tokio tipo aikštelę toje pačioje A5 magistralėje, ties 95-uoju kilometru.
