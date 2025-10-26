Melas apie butaforines angas kainuos brangiai: Kinijos automobilių gamintoja turės sumokėti tūkstančius eurų kompensacijos

„Xiaomi“ sulaukė daug dėmesio dėl savo sportiško sedano SU7 Ultra, kuris birželį net spėjo pasiekti Niurburgringo elektromobilių rekordą (nors šį vėliau ir pagerino kitas Kinijos gamintojas). Tai rimtas sportinis sedanas, tačiau dabar aiškėja, kad gamintojas buvo nesąžiningas dėl vienos brangios papildomos įrangos detalės.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Kalba eina apie anglies pluošto variklio gaubtą, už kurį pirkėjai turėjo papildomai sumokėti 5 075 eurus. Gamintojas reklamavo, kad dvi jame esančios oro įsiurbimo angos pagerina aušinimą. Tačiau klientai greitai išsiaiškino, kad šios angos yra tiesiog butaforinės ir neatlieka absoliučiai jokios aušinimo funkcijos.
Nors „Xiaomi“ anksčiau buvo atsiprašiusi už šį incidentą, vienas klientas nusprendė tuo nepasitenkinti. Jis kreipėsi į teismą, reikalaudamas grąžinti pinigus už neveiksmingą ir klaidingai reklamuotą įrangą. Teisėjas stojo į pirkėjo pusę.
Teismo sprendimu, „Xiaomi“ dabar privalo ne tik grąžinti klientui sumokėtą 2 416 eurų avansą, bet ir papildomai sumokėti 15 225 eurų kompensaciją už patirtą žalą. Be to, gamintojui teks padengti visas 1 208 eurų bylinėjimosi išlaidas.
Nors šios konkrečios sumos pačios savaime „Xiaomi“ korporacijos neišgąsdins, tikroji problema slypi kur kas giliau. Šis teismo sprendimas sukuria precedentą.
Jei vienas klientas gali prisiteisti per 15 tūkst. eurų žalos atlyginimo, teisę į analogišką kompensaciją įgyja visi pirkėjai, užsisakę šį brangų, bet iš tiesų neveikiantį variklio gaubtą. Tai gali virsti rimtu finansiniu galvos skausmu ir masinių ieškinių banga.
Bandydama užbėgti įvykiams už akių ir numalšinti klientų pyktį, „Xiaomi“ skubiai pažadėjo kompensaciją visiems, įsigijusiems šią detalę – 20 000 „Mi Points“ taškų.
Šių taškų, skirtų kitiems „Xiaomi“ produktams įsigyti, vertė siekia vos apie 240 eurų. Gamintojui belieka tikėtis, kad ši menka paguoda sulaikys kitus apgautus pirkėjus nuo kreipimosi į teismą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!