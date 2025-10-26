Kalendorius
Spalio 26 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Melas apie butaforines angas kainuos brangiai: Kinijos automobilių gamintoja turės sumokėti tūkstančius eurų kompensacijos

2025-10-26 13:03 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-26 13:03

Aerodinaminiai elementai šiuolaikiniuose automobiliuose dažnai atlieka tik estetinę funkciją. Tai savaime nėra problema, nebent gamintojas pradeda atvirai meluoti apie jų paskirtį. Būtent šią ribą peržengė Kinijos technologijų milžinė „Xiaomi“, ir dabar už tai teks sumokėti.

Xiaomi SU7 Ultra (nuotr. gamintojo)
22

Aerodinaminiai elementai šiuolaikiniuose automobiliuose dažnai atlieka tik estetinę funkciją. Tai savaime nėra problema, nebent gamintojas pradeda atvirai meluoti apie jų paskirtį. Būtent šią ribą peržengė Kinijos technologijų milžinė „Xiaomi“, ir dabar už tai teks sumokėti.

REKLAMA
0

„Xiaomi“ sulaukė daug dėmesio dėl savo sportiško sedano SU7 Ultra, kuris birželį net spėjo pasiekti Niurburgringo elektromobilių rekordą (nors šį vėliau ir pagerino kitas Kinijos gamintojas). Tai rimtas sportinis sedanas, tačiau dabar aiškėja, kad gamintojas buvo nesąžiningas dėl vienos brangios papildomos įrangos detalės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kalba eina apie anglies pluošto variklio gaubtą, už kurį pirkėjai turėjo papildomai sumokėti 5 075 eurus. Gamintojas reklamavo, kad dvi jame esančios oro įsiurbimo angos pagerina aušinimą. Tačiau klientai greitai išsiaiškino, kad šios angos yra tiesiog butaforinės ir neatlieka absoliučiai jokios aušinimo funkcijos.

REKLAMA

Nors „Xiaomi“ anksčiau buvo atsiprašiusi už šį incidentą, vienas klientas nusprendė tuo nepasitenkinti. Jis kreipėsi į teismą, reikalaudamas grąžinti pinigus už neveiksmingą ir klaidingai reklamuotą įrangą. Teisėjas stojo į pirkėjo pusę.

Teismo sprendimu, „Xiaomi“ dabar privalo ne tik grąžinti klientui sumokėtą 2 416 eurų avansą, bet ir papildomai sumokėti 15 225 eurų kompensaciją už patirtą žalą. Be to, gamintojui teks padengti visas 1 208 eurų bylinėjimosi išlaidas.

REKLAMA
REKLAMA

Nors šios konkrečios sumos pačios savaime „Xiaomi“ korporacijos neišgąsdins, tikroji problema slypi kur kas giliau. Šis teismo sprendimas sukuria precedentą.

Xiaomi SU7 Ultra
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Xiaomi SU7 Ultra

Jei vienas klientas gali prisiteisti per 15 tūkst. eurų žalos atlyginimo, teisę į analogišką kompensaciją įgyja visi pirkėjai, užsisakę šį brangų, bet iš tiesų neveikiantį variklio gaubtą. Tai gali virsti rimtu finansiniu galvos skausmu ir masinių ieškinių banga.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Bandydama užbėgti įvykiams už akių ir numalšinti klientų pyktį, „Xiaomi“ skubiai pažadėjo kompensaciją visiems, įsigijusiems šią detalę – 20 000 „Mi Points“ taškų.

Šių taškų, skirtų kitiems „Xiaomi“ produktams įsigyti, vertė siekia vos apie 240 eurų. Gamintojui belieka tikėtis, kad ši menka paguoda sulaikys kitus apgautus pirkėjus nuo kreipimosi į teismą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų