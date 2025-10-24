Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Šveicarijoje – naujos taisyklės elektromobiliams: pristatytas kelių mokesčio mechanizmas

2025-10-24 11:03
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-24 11:03

Šveicarija, nepriklausanti Europos Sąjungai, elektromobilumo tendencijas vertina atsargiau nei, pavyzdžiui, Norvegija. Tai patvirtina naujausias Federalinės Tarybos pasiūlymas, kuriuo siekiama nuo 2030 metų įvesti naujus apmokestinimo mechanizmus elektrinėms transporto priemonėms. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad elektromobilių savininkai lygiavertiškai prisidėtų prie šalies kelių priežiūros finansavimo.

Porsche Taycan GTS Sport Turismo (nuotr. gamintojo)
67

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu visuomenei pateikti svarstyti du lygiaverčiai variantai. Abiem atvejais bus reikalingas Federalinės Konstitucijos pakeitimas ir vėliau privalomas visuotinis balsavimas (referendumas).

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos" rubrikoje.

Siūlo du apmokestinimo būdus

Pirmasis siūlomas variantas yra mokestis, susietas su nuvažiuotų kilometrų skaičiumi, kuris būtų proporcingai didinamas atsižvelgiant į transporto priemonės masę.

Alternatyva – apmokestinti įkrovimui sunaudotą elektros energiją. Darbiniuose dokumentuose minima gana didelė norma: 22,8 rapenai(apie 0,25 euro) už kilovatvalandę.

Šis mokestis būtų renkamas tiesiogiai įkrovimo vietose, nepriklausomai nuo automobilio tipo.

Abiejų siūlomų metodų esmė yra pakeisti laipsniškai mažėjančias pajamas iš degalų mokesčio, kuris iki šiol buvo pagrindinis kelių fondų šaltinis, ir stabilizuoti įplaukas į Nacionalinį greitkelių ir aglomeracinio transporto fondą.

Taip Vyriausybė pabrėžia principą, pagal kurį infrastruktūra turi būti finansuojama ją naudojančių asmenų.

Šie siūlomi pakeitimai yra tarsi tęsinys sprendimo, priimto 2024 metų sausio 1 dieną, kuomet Šveicarija panaikino automobilių mokesčio lengvatą importuojamiems elektromobiliams. Tuometis sprendimas taip pat buvo skirtas užtikrinti stabilesnes pajamas kelių tinklo priežiūrai.

24 valandų elektromobilių lenktynės
(67 nuotr.)
(67 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 24 valandų elektromobilių lenktynės

Technologinis neutralumas

Šios diskusijos vyksta fone, kai pardavimų dinamika yra pasikeitusi. Nors Norvegija išlieka Europos lydere, kurioje elektromobiliai sudaro didžiąją dalį naujų registracijų, Šveicarijoje požiūris į elektromobilumą yra nuosaikesnis. Čia pardavimuose vis dar dominuoja benzininiai ir dyzeliniai automobiliai.

Dėl šios priežasties Šveicarijos dėmesys krypsta į technologinį neutralumą. Tai reiškia, kad finansinė našta neturi būti siejama su konkrečia variklio rūšimi, o su realiu infrastruktūros naudojimu ir jos poveikiu valstybės biudžetui.

Atsižvelgiant į Šveicarijos politinės sistemos specifiką, galutinis sprendimas bus priimtas per kelis etapus. Tikimasi, kad pasibaigus viešajam svarstymui, Parlamentas pateiks pakoreguotą Konstitucijos pakeitimo projektą, o vėliau dėl jo pasisakys rinkėjai referendume.

Ankstesnės viešosios nuomonės apklausos parodė, kad didžioji dalis gyventojų linkę palaikyti modelį, kuris atsižvelgia į automobilio masę, galingumą ir nuvažiuotą atstumą.

Manoma, kad toks metodas geriau atspindi realų kelių nusidėvėjimą ir sąžiningiau paskirsto finansinę naštą. Jei ši reforma bus patvirtinta, ji turėtų įsigalioti nuo 2030 metų.

