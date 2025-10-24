Šveicarijoje – naujos taisyklės elektromobiliams: pristatytas kelių mokesčio mechanizmas

Šiuo metu visuomenei pateikti svarstyti du lygiaverčiai variantai. Abiem atvejais bus reikalingas Federalinės Konstitucijos pakeitimas ir vėliau privalomas visuotinis balsavimas (referendumas).
Siūlo du apmokestinimo būdus
Pirmasis siūlomas variantas yra mokestis, susietas su nuvažiuotų kilometrų skaičiumi, kuris būtų proporcingai didinamas atsižvelgiant į transporto priemonės masę.
Alternatyva – apmokestinti įkrovimui sunaudotą elektros energiją. Darbiniuose dokumentuose minima gana didelė norma: 22,8 rapenai(apie 0,25 euro) už kilovatvalandę.
Šis mokestis būtų renkamas tiesiogiai įkrovimo vietose, nepriklausomai nuo automobilio tipo.
Abiejų siūlomų metodų esmė yra pakeisti laipsniškai mažėjančias pajamas iš degalų mokesčio, kuris iki šiol buvo pagrindinis kelių fondų šaltinis, ir stabilizuoti įplaukas į Nacionalinį greitkelių ir aglomeracinio transporto fondą.
Taip Vyriausybė pabrėžia principą, pagal kurį infrastruktūra turi būti finansuojama ją naudojančių asmenų.
Šie siūlomi pakeitimai yra tarsi tęsinys sprendimo, priimto 2024 metų sausio 1 dieną, kuomet Šveicarija panaikino automobilių mokesčio lengvatą importuojamiems elektromobiliams. Tuometis sprendimas taip pat buvo skirtas užtikrinti stabilesnes pajamas kelių tinklo priežiūrai.
Technologinis neutralumas
Šios diskusijos vyksta fone, kai pardavimų dinamika yra pasikeitusi. Nors Norvegija išlieka Europos lydere, kurioje elektromobiliai sudaro didžiąją dalį naujų registracijų, Šveicarijoje požiūris į elektromobilumą yra nuosaikesnis. Čia pardavimuose vis dar dominuoja benzininiai ir dyzeliniai automobiliai.
Dėl šios priežasties Šveicarijos dėmesys krypsta į technologinį neutralumą. Tai reiškia, kad finansinė našta neturi būti siejama su konkrečia variklio rūšimi, o su realiu infrastruktūros naudojimu ir jos poveikiu valstybės biudžetui.
Atsižvelgiant į Šveicarijos politinės sistemos specifiką, galutinis sprendimas bus priimtas per kelis etapus. Tikimasi, kad pasibaigus viešajam svarstymui, Parlamentas pateiks pakoreguotą Konstitucijos pakeitimo projektą, o vėliau dėl jo pasisakys rinkėjai referendume.
Ankstesnės viešosios nuomonės apklausos parodė, kad didžioji dalis gyventojų linkę palaikyti modelį, kuris atsižvelgia į automobilio masę, galingumą ir nuvažiuotą atstumą.
Manoma, kad toks metodas geriau atspindi realų kelių nusidėvėjimą ir sąžiningiau paskirsto finansinę naštą. Jei ši reforma bus patvirtinta, ji turėtų įsigalioti nuo 2030 metų.
