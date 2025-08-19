Fotografija kaip laiko sustabdymas: Greta Kuliušaitė apie tai, ką reiškia tikra nuotrauka

„Kiekvienai moteriai aš leidžiu būti savimi. Man fotografija yra apie kiekvieno žmogaus sąvasties paieškas, nepriklausomai, ar tai vyras ar moteris“, – nurodo G. Kuliušaitė.
Fotografija, kaip savęs pažinimas
Greta sako, kad fotografija jai yra asmeninė kelionė pažinti save ir kitus.
„Fotografija man – tai saviraiškos ir savęs pažinimo priemonė. Jos dėka galiu pažinti naujus žmones, pažinti save juos perteikdama ir dalintis tuo su pasauliu bei stebėti pasaulio reakciją“, – pasakoja ji.
Ji priduria, kad kiekvienas kadras yra lyg jos pačios refleksija:
„Perteikdama kitus aš dalinuosi savo matymu su pasauliu, stebiu jo reakciją ir šitaip reflektuoju save.“
Fotografijos galia keisti žmones ir visuomenę
Kalbėdama apie fotografijos galią, Greta pabrėžia, kad menas gali sukelti stiprias emocijas ir refleksiją.
„Manau, kad fotografija, kaip ir bet koks menas, gali iššaukti žmoguje tam tikras emocijas tiek apie savo paties vidų, tiek apie tai, kas vyksta toli nuo mūsų“, – sako ji.
Ji prisimena neseniai lankytą parodą su geriausiais metų kadrais:
„Jie tikrai nebuvo apie grožį ar seksualumą, o apie įvairias pasaulines problemas. Daugelį dalykų, vykstančių aplink, žmonės gali pražiūrėti gyvendami savomis problemomis. Tikiu, kad fotografai savo pastebėtus reiškinius gali sustabdyti amžiams ir savo pačių pasirinktu kampu priversti ir kitus į tai atkreipti dėmesį bei iššaukti norimą emociją.“
Ji įsitikinusi, kad fotografija turi galią keisti ne tik žiūrovų emocijas, bet ir jų požiūrį į pasaulį.
„Teminės parodos, ypač iš įvairių, skurstančių pasaulio kraštų, gali netgi apšviesti žmones“, – akcentuoja Greta.
Kas šiandien yra fotografas?
Greta pastebi, kad dabar kiekvienas gali kurti, tačiau stiprus kadras nepriklauso nuo įrangos.
„Fotografija dabar kaip niekad aktuali ir dažnai sutinkama kasdienybėje net ir tų, kurie nėra fotografai, bet tai truputį sutirština fotografo kaip profesijos sąvoką.“
Ji priduria:
„Aš labai mėgstu frazę, jog kiekvienas iš mūsų yra menininkas, bet tik menininkas tai žino. Pastebiu tai ir žmonėse, kurie žino, jog jie yra menininkai ir tam leidžia skleistis nepriklausomai nuo įrangos prašmatnumo.“
Fotografija, pasak Gretos, šiandien – ne tik profesija, bet ir komunikacijos priemonė, leidžianti dalintis pasaulio matymu ir jausmais su kitais.
Moterų portretai: pasitikėjimas ir autentiškumas
Ypatingą vietą Gretos kūryboje užima moterų portretai, kuriuose ji siekia perteikti tikrąją asmenybę. „Pirmiausia moteris pati turi priimti veidą tokį, koks jis yra“, – sako ji.
Fotografė mėgsta dirbti mažose komandose, kur gali daugiau kalbėtis su modeliu, išgirsti jos istoriją ir sukurti atmosferą, kurioje žmogus gali atsiverti.
„Nevengiu paliesti jautrių temų, dalinuosi savo pažeidžiamumu – tai padeda moterims atsiverti, pasitikėti manimi. Dažnai joms sakau: „Aš irgi nemėgstu fotografuotis“, o tada parodau, kad fotosesija nebūtinai turi būti kančia.“
„Aš leidžiu kiekvienam žmogui būti savimi – tiek moterims, tiek vyrams. Feminizmas fotografijoje man nėra sąmoningas tikslas Feminizmo nebent tiek, kiek tame nelipimo į rėmus, bet lygiai taip pat iš rėmų ar sau primestu rolių laipinu ir vyrus“, – nurodo Greta.
Akys – stipriausias įrankis
Paklausta, kas lemia, kad nuotrauka sujaudintų žiūrovą, Greta atsako:
„Nuovokesnis ir detalėms pastabesnis žiūrovas gali atpažinti kito skausmą net iš akių/žvilgsnio, tad būtent akimis ir skatinu atvirauti.“
„Manau jos pasako daugiau už bet kokią pozą, o kartais išduoda, kas slepiasi už šypsenos. Visada režisuoju kadrą per žvilgsnį, o ne rankų ar kojų judesį. Tam reikalingas modelio pasitikėjimas, nes tada ir įvyksta stiprūs kadrai“, – paatviravo fotografė.
Fotografijos diena – kiekvienos dienos šventė
Nors Rugpjūčio 19-ąją Greta neorganizuoja specialių renginių, ji vertina simbolinę šios datos prasmę.
„Žmonių sveikinimai ar mintyse kilusi asociacija su manimi – man yra didžiausias komplimentas ir pasiekimas. Mano tikslas – įrodyti, kad kai fotografas stengiasi, kiekvienas gali turėti širdį paliečiančių nuotraukų.“
„Tikroji fotografija yra laiko sustabdymas, savirefleksija, pažinimas ir pamatymas, išlaisvinimas ir pasitikėjimas“, – paatviravo G. Kuliušaitė.
