TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Susikibo dėl keturių žiedų – kuris „Audi“ geresnis: „Tu negali savęs apgauti“

2025-11-25 20:15
Autorius(-ė) Kamilė Medekšaitė
šaltinis: tv3.lt
2025-11-25 20:15

Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ vėl užvirė azartiška dvikova. Laidos vedėjai Paulius Garkauskas ir Izidorius Paukštys, gavę konkrečią pinigų sumą, turėjo išsirinkti po automobilį. Ir nors jų pasirinkimai – skirtingi, abu galiausiai susitiko ties tais pačiais keturiais žiedais. Kuris „Audi“ nusipelnė laimėtojo titulo?

Laidoje „Gazas. Dugnas. Šou“ vėl užvirė azartiška dvikova. Laidos vedėjai Paulius Garkauskas ir Izidorius Paukštys, gavę konkrečią pinigų sumą, turėjo išsirinkti po automobilį. Ir nors jų pasirinkimai – skirtingi, abu galiausiai susitiko ties tais pačiais keturiais žiedais. Kuris „Audi“ nusipelnė laimėtojo titulo?

0

Šįkart vedėjai nusprendė pasitikrinti savo automobilių skonį – kiekvienam jų buvo skirtas identiškas biudžetas ir užduotis išsirinkti geriausią įmanomą variantą. P. Garkauskas, kaip visada, rinkosi, jo teigimu, naujesnį bei ekologiškesnį variantą.

„Aš visą laiką už naujoves, elektrą ir švarią aplinką“, – komentavo jis.

P. Garkauskas parodė savo pasirinkimą – praktišką, apynaujį „Audi Q4 e-tron“, turintį 82 kWh bateriją, vieną variklį, ne pačią didžiausią galią, bet įspūdingą nuotolį – maždaug 450 km.

Voooo – per akis“, – tvirtino pastarasis laidos vedėjas, pabrėždamas, kad tai racionalus, patogus ir ekologiškas sprendimas.

Tačiau jam įdomiausia buvo tai, ką prieš jo elektrinį žvėriuką pastatys kolega I. Paukštys. Ilgai laukti nereikėjo.

„Tu negali savęs apgauti. Labiausiai tau patinka Audi“, – šypsojosi I. Paukštys.

Jis atskleidė savo pasirinkimą – „Audi Q3“. Nors automobilis – 2020 metų, jame slypi netikėta detalė – mechaninė pavarų dėžė, šiandien vis rečiau sutinkama moderniuose modeliuose. Po kapotu – 1,5 l variklis su solidžia 110 kW galia.

„Kilovatų šiam automobiliui tikrai pakanka“, – įsitikinęs pastarasis vedėjas.

Visą akimirką pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

„Gazas Dugnas. Šou“ sekmadieniais 16.30 val. per TV3!

indeliai.lt

