 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Sudarė „lietuviško automobilio“ portretą: kodėl nemirtingi automobiliai Lietuvoje subyra anksčiau laiko

2025-11-24 13:00 / šaltinis: Automanas.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Automanas.lt aut.
2025-11-24 13:00

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta“, išanalizavo šalies automobilių techninės apžiūros duomenis ir paskelbė išsamią dvejų metų apžvalgą.

Transportas BNS Foto

Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „Transeksta“, išanalizavo šalies automobilių techninės apžiūros duomenis ir paskelbė išsamią dvejų metų apžvalgą.

REKLAMA
0

Išnagrinėjus daugiau nei 1,3 mln. įrašų, specialistams pavyko ne tik sudaryti statistinio „lietuviško automobilio“ portretą, bet ir identifikuoti kritines problemas, kurios dažniausiai kamuoja skirtingų markių, modelių ir amžiaus grupių transporto priemones.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau patarimų perkant naudotą automobilį – specialioje rubrikoje „Iš antrų rankų“.

Analizė apima devynis populiariausius segmentus – nuo mažų miesto automobilių ir populiarių kompaktinių modelių iki visureigių, elektromobilių bei komercinio transporto.

REKLAMA
REKLAMA

Visi duomenys suskirstyti į šešias amžiaus grupes (nuo 3–5 iki 19–22 metų), o vidutinis tirtų automobilių amžius siekia 13,8 metų (bendras šalies vidurkis – 15 metų).

REKLAMA

Kritinė riba – 12 metų

Duomenys patvirtina, kad automobilio patikimumas yra tiesiogiai proporcingas jo amžiui.

Jauniausioje grupėje (3–5 metų) techninę apžiūrą iš pirmo karto įveikia beveik 87 proc. automobilių. Tačiau jau 9–11 metų grupėje šis rodiklis krenta iki 65 proc., o seniausių (19–22 metų) kategorijoje „žalią lapą“ iškart gauna vos 40 proc. mašinų.

REKLAMA
REKLAMA

„Transeksta“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Glėbus pastebi aiškią tendenciją.

„Gana akivaizdu, kad kritinė riba yra 12–14 metų. Būtent nuo šio amžiaus techninių trūkumų skaičius pradeda augti kaip ant mielių, nes automobilio resursas būna išsemtas.“

Toyota Prius“ paradoksas

Tačiau statistika pateikė ir staigmenų. Vienas ryškiausių pavyzdžių – „Toyota Prius“. Šis modelis, visame pasaulyje užsitarnavęs „nemirtingo“ automobilio reputaciją, Lietuvos statistikoje, atrodytų, patiria fiasko.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Jaunesnėse amžiaus grupėse „Prius“ rezultatai yra gerokai prastesni už vidurkį – pavyzdžiui, 3–5 metų grupėje techninę apžiūrą iškart praeina tik 71,8 proc. automobilių, kai segmento vidurkis siekia 87,3 proc.

Kodėl taip yra? Pasak A. Glėbo, atsakymas slypi ne automobilio kokybėje, o jo naudojimo pobūdyje. Lietuvoje „Prius“ yra tapęs pagrindiniu pavežėjų įrankiu.

REKLAMA

„Šie automobiliai eksploatuojami nepaprastai intensyviai, o priežiūros dažnai sulaukia mažiau nei derėtų.

Rezultatas – visiškai sudėvėti stabdžiai, pakabos elementai, vairo mechanizmai ir net kėbulo konstrukcija.

Todėl statistikoje matome paradoksą. Senesni „Prius“ modeliai, kurie dažniau naudojami privačių asmenų, atrodo patikimesni nei naujesni, bet „nuvaryti“ pavežėjų automobiliai“, – aiškina ekspertas.

Ši analizė, kurią parengti užtruko ilgiau nei planuota dėl skirtingų duomenų bazių kodavimo, ateityje taps pagrindu dar detalesniems tyrimams, leidžiantiems vertinti patikimumą pagal ridą, kuro tipą ar variklio specifikaciją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų