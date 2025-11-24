Sudarė „lietuviško automobilio“ portretą: kodėl nemirtingi automobiliai Lietuvoje subyra anksčiau laiko

Išnagrinėjus daugiau nei 1,3 mln. įrašų, specialistams pavyko ne tik sudaryti statistinio „lietuviško automobilio“ portretą, bet ir identifikuoti kritines problemas, kurios dažniausiai kamuoja skirtingų markių, modelių ir amžiaus grupių transporto priemones.
Analizė apima devynis populiariausius segmentus – nuo mažų miesto automobilių ir populiarių kompaktinių modelių iki visureigių, elektromobilių bei komercinio transporto.
Visi duomenys suskirstyti į šešias amžiaus grupes (nuo 3–5 iki 19–22 metų), o vidutinis tirtų automobilių amžius siekia 13,8 metų (bendras šalies vidurkis – 15 metų).
Kritinė riba – 12 metų
Duomenys patvirtina, kad automobilio patikimumas yra tiesiogiai proporcingas jo amžiui.
Jauniausioje grupėje (3–5 metų) techninę apžiūrą iš pirmo karto įveikia beveik 87 proc. automobilių. Tačiau jau 9–11 metų grupėje šis rodiklis krenta iki 65 proc., o seniausių (19–22 metų) kategorijoje „žalią lapą“ iškart gauna vos 40 proc. mašinų.
„Transeksta“ direktoriaus pavaduotojas Audrius Glėbus pastebi aiškią tendenciją.
„Gana akivaizdu, kad kritinė riba yra 12–14 metų. Būtent nuo šio amžiaus techninių trūkumų skaičius pradeda augti kaip ant mielių, nes automobilio resursas būna išsemtas.“
„Toyota Prius“ paradoksas
Tačiau statistika pateikė ir staigmenų. Vienas ryškiausių pavyzdžių – „Toyota Prius“. Šis modelis, visame pasaulyje užsitarnavęs „nemirtingo“ automobilio reputaciją, Lietuvos statistikoje, atrodytų, patiria fiasko.
Jaunesnėse amžiaus grupėse „Prius“ rezultatai yra gerokai prastesni už vidurkį – pavyzdžiui, 3–5 metų grupėje techninę apžiūrą iškart praeina tik 71,8 proc. automobilių, kai segmento vidurkis siekia 87,3 proc.
Kodėl taip yra? Pasak A. Glėbo, atsakymas slypi ne automobilio kokybėje, o jo naudojimo pobūdyje. Lietuvoje „Prius“ yra tapęs pagrindiniu pavežėjų įrankiu.
„Šie automobiliai eksploatuojami nepaprastai intensyviai, o priežiūros dažnai sulaukia mažiau nei derėtų.
Rezultatas – visiškai sudėvėti stabdžiai, pakabos elementai, vairo mechanizmai ir net kėbulo konstrukcija.
Todėl statistikoje matome paradoksą. Senesni „Prius“ modeliai, kurie dažniau naudojami privačių asmenų, atrodo patikimesni nei naujesni, bet „nuvaryti“ pavežėjų automobiliai“, – aiškina ekspertas.
Ši analizė, kurią parengti užtruko ilgiau nei planuota dėl skirtingų duomenų bazių kodavimo, ateityje taps pagrindu dar detalesniems tyrimams, leidžiantiems vertinti patikimumą pagal ridą, kuro tipą ar variklio specifikaciją.
