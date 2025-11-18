 
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Atidėjo dar kartą: paskelbė kada startuos kelių apmokestinimo sistema

2025-11-18 11:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 11:34

Lietuva vis dar nepasirengusi pereiti prie modernios elektroninės kelių apmokestinimo sistemos (e-tollingo). Seimas po svarstymo pritarė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisoms, kuriomis sistemos startas atidedamas dar vieneriems metams – iki 2027 m. sausio 1 dienos.

Transportas BNS Foto

Lietuva vis dar nepasirengusi pereiti prie modernios elektroninės kelių apmokestinimo sistemos (e-tollingo). Seimas po svarstymo pritarė Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pataisoms, kuriomis sistemos startas atidedamas dar vieneriems metams – iki 2027 m. sausio 1 dienos.

0

Pagal dabar galiojantį įstatymą, naujoji apmokestinimo tvarka turėjo įsigalioti 2026 m. pradžioje. Tačiau susisiekimo ministras Juras Taminskas pripažino, kad „Via Lietuva“ vis dar nėra užbaigusi viešojo pirkimo procedūrų sistemos nuomai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Net jei pirkimas būtų baigtas artimiausiu metu, būsimam rangovui fiziškai neužtektų laiko kokybiškai įdiegti, sukonfigūruoti ir ištestuoti sistemą iki 2026-ųjų. Termino nukėlimas, pasak ministro, būtinas norint užtikrinti sklandų veikimą ir išvengti techninio chaoso starto metu.

Daugiau pinigų savivaldybių keliams

Kartu su šiuo atidėjimu Seimas ėmėsi ir kelių finansavimo pyrago perskirstymo. Pritarta siūlymui nuo 2026 metų pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) lėšų proporcijas savivaldybių naudai.

Valstybinės reikšmės keliams tenkanti dalis bus mažinama nuo dabartinių 57 proc. iki 52,7 proc., o vietinės reikšmės keliams finansavimas augs nuo 43 proc. iki 47,3 proc.

Pasak J. Taminsko, toks lėšų perbalansavimas leis savivaldybėms efektyviau prižiūrėti vietinius kelius ir gerinti susisiekimo sąlygas regionuose. Už šiuos pakeitimus balsavo 89 Seimo nariai, susilaikė septyni, o prieštaraujančių nebuvo.

 

