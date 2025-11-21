Draudikai vilkina automobilio žalos įvertinimą? Patarė ką tokiu atveju daryti

Jei atsakingas draudikas per 3 darbo dienas nuo pranešimo neatlieka turto apžiūros ir nepateikia pagrįsto žalos skaičiavimo, nukentėjusysis įgyja teisę iniciatyvą perimti į savo rankas.
Tokiu atveju asmuo gali pats kreiptis į nepriklausomą turto vertintoją, o visas su tuo susijusias išlaidas privalės padengti draudimo bendrovė.
Draudikas bandė sutaupyti, bet teko mokėti dvigubai
Advokatas pateikia realų pavyzdį iš teismų praktikos. Į kieme stovėjusį „Volvo S60“ atsitrenkė neblaivus BMW vairuotojas. Nukentėjusysis tvarkingai pateikė visus dokumentus ir nuotraukas per savitarnos sistemą, tačiau draudikas per įstatyme numatytas 3 darbo dienas automobilio gyvai neapžiūrėjo. Vietoj to, jis pateikė formalų žalos skaičiavimą, kuris akivaizdžiai neatitiko realių remonto kaštų.
Nesutikdamas su siūloma suma, „Volvo“ savininkas pasamdė nepriklausomą vertintoją. Šis nustatė, kad reali automobilio atkūrimo vertė yra gerokai didesnė. Nors draudikas vėliau sutiko padidinti išmoką už patį automobilį, jis kategoriškai atsisakė kompensuoti išlaidas už nepriklausomą vertinimą.
Ginčas persikėlė į teismą, kuris stojo nukentėjusiojo pusėn. Teismas konstatavo: kadangi draudikas neįvykdė savo pareigos per 3 dienas apžiūrėti turtą, ieškovas turėjo pilną teisę kreiptis į ekspertus. Todėl draudimo bendrovė buvo įpareigota padengti ne tik žalos skirtumą, bet ir visas išlaidas už vertintojo bei advokato paslaugas.
Draudikai negali piktnaudžiauti
Teismas išaiškino, kad Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas yra vienareikšmis. Pareiga apžiūrėti turtą per 3 darbo dienas (gyvai arba nuotoliniu būdu) yra privaloma. Jei šis terminas praleidžiamas, draudikas praranda teisę diktuoti sąlygas dėl žalos nustatymo būdo.
Be to, teismas pabrėžė, kad žala privalo būti skaičiuojama pagal vidutinius rinkos įkainius ir oficialius laiko normatyvus, o ne pagal „partnerių“ autoservisų siūlomas nuolaidas ar sumažintus tarifus, kurie dažnai neatitinka kokybiško remonto standartų.
„Šis sprendimas labai aiškiai nubrėžia ribas: draudikai negali vilkinti tyrimų ir piktnaudžiauti savo padėtimi, siūlydami nepagrįstai mažas išmokas. Jeigu draudikas išmoką didina tik po pretenzijų, tai ženklas, kad pirminis vertinimas buvo atliktas netinkamai“, – pažymi J. Sakalauskas.
