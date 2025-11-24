Ar tai vis dar „Audi“? Naujas modelis šokiravo – neliko svarbiausio simbolio

Gamintojas pristatė naują elektrinio visureigio koncepciją, kuri žymi fundamentalų lūžį. Ant automobilio kėbulo nebeliko legendinių keturių žiedų, juos pakeitė paprastas užrašas „AUDI“.
Šis žingsnis nėra atsitiktinis. Vakarų gamintojai Kinijoje išgyvena krizę. Vietiniai prekių ženklai, perėmę gamybos patirtį, dabar dominuoja rinkoje siūlydami pažangias technologijas ir itin trumpus modelių atnaujinimo ciklus. „Audi“ suprato, kad norint konkuruoti, senųjų metodų nebepakanka.
Partnerystė su kinais ir nauja platforma
Naujasis modelis, pavadintas „AUDI E SUV“, sukurtas bendradarbiaujant su Kinijos koncernu SAIC.
Automobilis naudoja ne vokišką, o kinišką „Advanced Digitalized Platform“ (ADP) platformą.
Tai leido sukurti milžinišką, 5057 mm ilgio visureigį, kuriame atstumas tarp ašių siekia daugiau nei 3 metrus. Tokį sprendimą padiktavo gamintojo noras įsiteikti vietos automobilių pirkėjams, kuriems svarbiau ne važiavimo savybės, o erdvė ir išmaniosios technologijos.
Techninės charakteristikos taip pat solidžios. Du elektros varikliai generuoja 500 kW (680 AG) galią ir iki 100 km/val. leidžia įsibėgėti per maždaug 5 sekundes.
Gamintojas deklaruoja, kad vadovaujantis Kinijos CLTC standartu, pilnai įkrauta baterija (109 kWh) leis įveikti daugiau nei 700 kilometrų.
Ne mažiau įspūdinga ir įkrovimo sparta. Automobilyje įdiegta 800 voltų sistema užtikrina, kad vos 10 minučių sustojimo pakaks nuvažiuoti papildomus 320 kilometrų.
Serijinė gamyba startuos jau kitais metais. Tai bus antrasis naujojo „AUDI“ prekės ženklo šeimos narys. Šiemet Kinijoje prasidėjo „E5 Sportback“ modelio prekyba.
Įdomu tai, kad „Audi“ Kinijoje žaidžia dviem frontais. Be partnerystės su SAIC, vokiečiai tęsia bendradarbiavimą ir su kitu partneriu – FAW.
Kartu su jais rinkai pristatomas prailgintas „A6L e-tron“ modelis. Skirtingai nuo „E SUV“, šis automobilis naudoja „Volkswagen“ koncerno PPE platformą, kurią dalijasi su „Audi Q6 e-tron“ ir „Porsche Macan“.
