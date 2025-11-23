„Audi“ keičia strategiją: pamėgtą „RS7“ modelį pakeis hibridinis analogas

Po labai ilgos pertraukos „Audi RS6“ modelių gamoje atsiras versija su sedano kėbulu.
Šis sprendimas yra logiška pasekmė pristatant naująją „Audi A6“ modelių šeimą. Nors pirkėjams jau siūlomi dyzeliniai, benzininiai ir elektriniai „S6 e-tron“ variantai, pati aštriausia „RS“ versija vis dar laikoma paslaptyje.
Visgi, gatvėse jau pastebėti bandomieji prototipai nepalieka abejonių, kad „Audi“ ruošia itin galingą automobilį.
Net ir pro maskuojamąją plėvelę matyti gerokai praplatintos ratų arkos, slepiančios 22 colių ratlankius, ir agresyvūs aerodinaminiai elementai.
Tikimasi, kad naujasis „RS6“ gaus visą „Audi Sport“ technologinį arsenalą: anglies keramikos stabdžius, sportinę pneumatinę pakabą ir manevringumą gerinančius vairuojamus galinius ratus.
Tačiau didžiausia intriga išlieka po variklio gaubtu. Jau aišku, kad visiškai elektrinio „RS6“ projekto atsisakyta, todėl naujasis modelis neišvengiamai taps iš tinklo įkraunamu hibridu.
Griežtėjantys taršos reikalavimai sufleruoja, kad logiškiausias pasirinkimas būtų 3,0 litrų V6 variklis, jau naudojamas standartiniuose „A6“ modeliuose. Tačiau „Audi“ sprendimą gali pakoreguoti konkurentai.
Matydami sėkmingus naujojo „BMW M5“, kuris išlaikė V8 variklį hibridinėje sistemoje, pardavimus, „Audi“ vadovai gali ryžtis analogiškam žingsniui, siekdami neprarasti prestižo kovoje dėl galingiausiojo titulo.
