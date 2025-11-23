 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Audi“ keičia strategiją: pamėgtą „RS7“ modelį pakeis hibridinis analogas

2025-11-23 15:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 15:00

Ingolštato gamintojas ruošiasi esminei sportinių modelių gamos pertvarkai. Kadangi planuose nebeliko tiesioginio „RS7 Sportback“ įpėdinio, jo vietą užims legenda tapęs vardas, kurio sedano pavidalu rinkoje nematėme jau seniai.

Audi RS6 prototipas (nuotr. gamintojo)

0

Po labai ilgos pertraukos „Audi RS6“ modelių gamoje atsiras versija su sedano kėbulu. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Šis sprendimas yra logiška pasekmė pristatant naująją „Audi A6“ modelių šeimą. Nors pirkėjams jau siūlomi dyzeliniai, benzininiai ir elektriniai „S6 e-tron“ variantai, pati aštriausia „RS“ versija vis dar laikoma paslaptyje.

Visgi, gatvėse jau pastebėti bandomieji prototipai nepalieka abejonių, kad „Audi“ ruošia itin galingą automobilį.

Net ir pro maskuojamąją plėvelę matyti gerokai praplatintos ratų arkos, slepiančios 22 colių ratlankius, ir agresyvūs aerodinaminiai elementai.

Tikimasi, kad naujasis „RS6“ gaus visą „Audi Sport“ technologinį arsenalą: anglies keramikos stabdžius, sportinę pneumatinę pakabą ir manevringumą gerinančius vairuojamus galinius ratus.

Tačiau didžiausia intriga išlieka po variklio gaubtu. Jau aišku, kad visiškai elektrinio „RS6“ projekto atsisakyta, todėl naujasis modelis neišvengiamai taps iš tinklo įkraunamu hibridu. 

Griežtėjantys taršos reikalavimai sufleruoja, kad logiškiausias pasirinkimas būtų 3,0 litrų V6 variklis, jau naudojamas standartiniuose „A6“ modeliuose. Tačiau „Audi“ sprendimą gali pakoreguoti konkurentai.

Matydami sėkmingus naujojo „BMW M5“, kuris išlaikė V8 variklį hibridinėje sistemoje, pardavimus, „Audi“ vadovai gali ryžtis analogiškam žingsniui, siekdami neprarasti prestižo kovoje dėl galingiausiojo titulo.

