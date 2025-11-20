 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
14
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Nausėda važinėsis 2-iem naujutėlaičiais limuzinais

2025-11-20 14:45 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Deimantė Buslevičiūtė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-20 14:45

Jau artimiausiu metu šalies vadovas važinėsis naujais vokiškais „Audi“ limuzinais. Prezidento kanceliarija sako, kad jie yra reikalingi ir užsienio svečių aptarnavimui.

Audi A6 limuzinas (gamintojo nuotr.)

Jau artimiausiu metu šalies vadovas važinėsis naujais vokiškais „Audi“ limuzinais. Prezidento kanceliarija sako, kad jie yra reikalingi ir užsienio svečių aptarnavimui.

REKLAMA
14

Kaip rodo Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, sutartį dėl naujų automobilių prezidentūra sudarė spalio pabaigoje.

Už du naujus automobilius kanceliarija per 5 metus sumokės daugiau kaip 100 tūkst. eurų.

Tiesa, už tiek pinigų nuosavybės teisė į naujas transporto priemones prezidentūrai nepereis. Taip yra dėl to, kad buvo sudaryta ne automobilių pirkimo–pardavimo sutartis, o veiklos nuomos sutartis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kaštų ir naudos analizė rodo, kad Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai nuomotis reprezentatyvius, užsienio svečių aptarnavimo poreikius atitinkančius automobilius yra pigiau nei įsigyti naujus“, – paaiškino G. Nausėdos patarėjas Ridas Jasiulionis.

REKLAMA
REKLAMA

Minėtoje informacinėje sistemoje nurodoma, kad sutartis sudaryta su bendrove „BMS technologija“. Tačiau pačioje sutartyje kaip automobilių tiekėja figūruoja bendrovė „Mobility Lietuva“.

REKLAMA

Pagal sutartį, kanceliarijai per 6 mėnesius turi būti pristatyti du prestižiniai lengvieji automobiliai.

Jų variklio galingumas – ne mažiau kaip 150 kW. Degalų rūšis – benzinas / elektra, įkraunamas hibridas. Pavarų dėžė – automatinė, varomi turi būti visi ratai.

Taip pat yra reikalavimas automobilių spalvai. Ji turi būti juoda arba tamsiai mėlyna.

Dar vienas reikalavimas – gamykloje galinio lango ir galinių durų tamsinti stiklai (tamsumas – nuo 50 iki 80 proc.) ar analogiškas negamyklinis tamsinimas plėvele.

REKLAMA
REKLAMA

Pagal sutartį prezidentūrai bus pristatyti du „Aidi A6 2,0 TFSI e Limousine“ iš tinklo kraunami hibridiniai automobiliai. Jų galia – 195kW.

Oficiali „Audi“ atstovybės Lietuvoje svetainė skelbia, kad tokio naujo automobilio kaina yra mažiausiai 60 tūkst. eurų. 

Be kita ko, pagal sutartį, naujiems prezidentūros automobiliams turės būti suteiktas ir apmokamas privalomas automobilio techninis aptarnavimas visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį.

Taip pat jiems turi būti teikiama gamintojo nustatyta garantija, bet ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos automobilio gamintojo garantija, kai padengiamos automobilio remonto išlaidos.

Prezidento kanceliarija planuoja, kad per penkerius metus pravažiuos iki 100 tūkst. km.

indeliai.lt

REKLAMA
Ane
Ane
2025-11-20 15:05
Jeigu tau valdžiažmogiai ir Lietuva yra vienas ir tas pats, tai tu ne išsigimėlis, tu šiaip niekas be smegenų.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (14)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų