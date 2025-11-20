Nausėda važinėsis 2-iem naujutėlaičiais limuzinais

Kaip rodo Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, sutartį dėl naujų automobilių prezidentūra sudarė spalio pabaigoje.
Už du naujus automobilius kanceliarija per 5 metus sumokės daugiau kaip 100 tūkst. eurų.
Tiesa, už tiek pinigų nuosavybės teisė į naujas transporto priemones prezidentūrai nepereis. Taip yra dėl to, kad buvo sudaryta ne automobilių pirkimo–pardavimo sutartis, o veiklos nuomos sutartis.
„Kaštų ir naudos analizė rodo, kad Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai nuomotis reprezentatyvius, užsienio svečių aptarnavimo poreikius atitinkančius automobilius yra pigiau nei įsigyti naujus“, – paaiškino G. Nausėdos patarėjas Ridas Jasiulionis.
Minėtoje informacinėje sistemoje nurodoma, kad sutartis sudaryta su bendrove „BMS technologija“. Tačiau pačioje sutartyje kaip automobilių tiekėja figūruoja bendrovė „Mobility Lietuva“.
Pagal sutartį, kanceliarijai per 6 mėnesius turi būti pristatyti du prestižiniai lengvieji automobiliai.
Jų variklio galingumas – ne mažiau kaip 150 kW. Degalų rūšis – benzinas / elektra, įkraunamas hibridas. Pavarų dėžė – automatinė, varomi turi būti visi ratai.
Taip pat yra reikalavimas automobilių spalvai. Ji turi būti juoda arba tamsiai mėlyna.
Dar vienas reikalavimas – gamykloje galinio lango ir galinių durų tamsinti stiklai (tamsumas – nuo 50 iki 80 proc.) ar analogiškas negamyklinis tamsinimas plėvele.
Pagal sutartį prezidentūrai bus pristatyti du „Aidi A6 2,0 TFSI e Limousine“ iš tinklo kraunami hibridiniai automobiliai. Jų galia – 195kW.
Oficiali „Audi“ atstovybės Lietuvoje svetainė skelbia, kad tokio naujo automobilio kaina yra mažiausiai 60 tūkst. eurų.
Be kita ko, pagal sutartį, naujiems prezidentūros automobiliams turės būti suteiktas ir apmokamas privalomas automobilio techninis aptarnavimas visą automobilio nuomos sutarties laikotarpį.
Taip pat jiems turi būti teikiama gamintojo nustatyta garantija, bet ne mažiau kaip 100 tūkst. km ridos automobilio gamintojo garantija, kai padengiamos automobilio remonto išlaidos.
Prezidento kanceliarija planuoja, kad per penkerius metus pravažiuos iki 100 tūkst. km.