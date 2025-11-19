 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda paskyrė septynis naujus apylinkių teismų teisėjus

2025-11-19 11:25 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 11:25

Šalies vadovas Gitanas Nausėda trečiadienį pasirašė dekretą dėl septynių apylinkių teismų teisėjų skyrimo ir priėmė jų priesaikas, pranešė Prezidentūra.

Gitanas Nausėda. ELTA / Josvydas Elinskas



Prezidento dekretu Irena Junevičienė,  Kęstutis Valentas ir Lina Žemaitienė paskirti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjais, o Giedrius Mozūraitis, Giedrius Purvis, Virginija Veskian ir Vygantė Žukauskaitė – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjais.

Sveikindamas teisėsus, prezidentas pabrėžė, kad esminė jų pareiga bus atsispirti bet kokiai išorės įtakai ir profesinėje veikloje vadovautis svarbiausiais valstybės dokumentais bei savo sąžine.

„ Jūsų nepriklausomumas ir nešališkumas bus tas pamatas, ant kurio nuo šiol stovės ne tik teisingumo vykdymo sistema, bet ir visuomenės pasitikėjimas mūsų valstybe“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.

Apylinkės teismų teisėjus skiria ir atleidžia prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.

