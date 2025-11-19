Nausėda paskyrė septynis naujus apylinkių teismų teisėjus

Prezidento dekretu Irena Junevičienė, Kęstutis Valentas ir Lina Žemaitienė paskirti Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjais, o Giedrius Mozūraitis, Giedrius Purvis, Virginija Veskian ir Vygantė Žukauskaitė – Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjais.
Sveikindamas teisėsus, prezidentas pabrėžė, kad esminė jų pareiga bus atsispirti bet kokiai išorės įtakai ir profesinėje veikloje vadovautis svarbiausiais valstybės dokumentais bei savo sąžine.
„ Jūsų nepriklausomumas ir nešališkumas bus tas pamatas, ant kurio nuo šiol stovės ne tik teisingumo vykdymo sistema, bet ir visuomenės pasitikėjimas mūsų valstybe“, – pranešime cituojamas G. Nausėda.
Apylinkės teismų teisėjus skiria ir atleidžia prezidentas Teisėjų tarybos patarimu.
