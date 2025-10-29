Ataskaita: teisinės valstybės padėtis pablogėjo dviejuose trečdaliuose ES valstybių

Pagal 2025 metais WJP sudarytą teisinės valstybės principo taikymo indeksą Slovakijoje ir Vengrijoje užfiksuotas didžiausias nuosmukis.
Prasčiausi rezultatai tarp 27 ES valstybių narių užfiksuoti Bulgarijoje ir Vengrijoje.
Aštuonios ES valstybės, įskaitant Vokietiją, Švediją ir Estiją, pateko į geriausiųjų dešimtuką pasaulyje pagal teisinės valstybės indeksą. Geriausiai regione ir visame pasaulyje vėl pasirodė Danija.
Latvija indekse užima 21 vietą, o Lietuva – 18.
Teisinę valstybę galima apibrėžti kaip tvarią įstatymų, institucijų, normų ir bendruomenės įsipareigojimų sistemą, užtikrinančią keturis universalius principus: atskaitingumą, teisingus įstatymus, atvirą valdymą, prieinamą bei nešališką teisingumą.
„Visi aštuoni veiksniai Vengrijoje blogėja. Taigi, tai tikrai apima įvairius aspektus: vyriausybės galių apribojimų mažėjimą, korupcijos nebuvimą, atvirą vyriausybę, pagrindines teises, pilietinį teisingumą, baudžiamąjį teisingumą, teisės aktų vykdymą, tvarką ir saugumą“, – naujienų kanalui „Euronews“ sakė WJP direktorė Alicia Evangelides (Alisija Evandželides).
Teisinės valstybės principas labiausiai padidėjo Airijoje ir Lenkijoje.
„Pasaulinė tendencija, kurią matome, yra vyriausybių galių, pagrindinių teisių ir atviros vyriausybės apribojimų mažėjimas. Airija ir Lenkija rodo pažangą visais šiais aspektais“, – teigė A. Evangelides.
