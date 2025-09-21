Paaiškėjo Lietuvos disko metikų uždarbiai pasaulio čempionate

Stadioną nuo pat varžybų pradžios plovė lietus, todėl po pirmųjų kelių bandymų varžybos buvo sustabdytos. Po daugiau nei valandos pratęsus varžybas, švedas Danielis Stahlis (70,47 m) paskutiniuoju bandymu aplenkė Mykolą Alekną ir išplėšė aukso medalį, tuo tarpu lietuvis liko antroje pozicijoje (67,84 m). Trečias liko Samoa atstovas Alexas Rose'as (66,96 m).
Andrius Gudžius diską toliausiai metė 63,34 m ir užėmė šeštą vietą, tuo tarpu Martynas Alekna – 63,34 m ir liko septintas.
Pasaulio čempionato prizų fondą šiemet sudarė 8,498 mln. JAV dolerių, o kiekvienoje individualioje rungtyje buvo išdalinta 172 tūkst. JAV dolerių suma 8 geriausiems atletams.
Visi 3 Lietuvos disko metikai pateko į 8-uką, todėl dalyvavo ir prizinio fondo dalybose. Mykolui Aleknai atiteko 35 tūkst. JAV dolerių, A. Gudžiui – 7 tūkst., o Martynui Aleknai – 6 tūkst.
Nugalėtojui D. Stahliui auksinis paskutinis metimas atnešė 70 tūkst. JAV dolerių prizą.
