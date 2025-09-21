Danielis Stahlis: „Aš visą vasarą treniruotėse mėčiau diską per lietų“

Stadioną nuo pat varžybų pradžios plovė lietus, todėl po pirmųjų kelių bandymų varžybos buvo sustabdytos. Po daugiau nei valandos pratęsus varžybas, švedas Danielis Stahlis (70,47 m) paskutiniuoju bandymu aplenkė Mykolą Alekną ir išplėšė aukso medalį, tuo tarpu lietuvis liko antroje pozicijoje (67,84 m). Trečias liko Samoa atstovas Alexas Rose'as (66,96 m).
„Jaučiuosi tarsi pasakoje. Esu euforijoje. Šiandien buvau tinkamai pasiruošęs varžyboms. Žinojau, kad bus šlapia ir kad lis ilgą laiką. Aš visą vasarą treniruotėse mėčiau diską per lietų, todėl gerai žinojau, ką reikia daryti“, – „Aftonbladet“ sakė D. Stahlis.
Iš karto po finalo pabaigos D. Stahlis priėjo prie kameros ir pasakė: „Mama, girdi mane? Aš triskart pasaulio čempionas“.
D. Stahlis dabar yra triskart pasaulio ir kartą olimpinis čempionas. Taip jis pakartojo savo herojaus – ledo ritulininko Matso Sundino – pasiekimą.
„Pavijau savo idealą Matsą Sundiną. Dabar tiek pat kartų esame tapę olimpiniais ir pasaulio čempionais. Aš dar nuo vaikystės, kai man buvo gal 8-eri, svajojau laimėti bent 3 pasaulio čempionatus ir bent vienerias olimpines žaidynes. Mes su Matsu kilę praktiškai iš tos pačios miesto pusės. Tai nuostabu“, – džiūgavo švedas.
D. Stahlį su pergale sveikino jo širdies draugė Fanny Roos: „Fantastika. Patys matėte, koks jis „pasikūręs“ buvo nuo pat varžybų pradžios. Kai tik prasidėjo finalas, Danielis savo charizma „paėmė“ visą stadioną“.
Džiūgavo ir D. Stahlio treneris Staffanas Jonssonas: „Tai buvo įspūdinga. Nors Danielis rytoj ryte turi išskristi, šią naktį jis tikriausiai nemiegos. Dabar jis labai džiaugiasi pergale“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!