Gargždų krepšinio klubas pasitinka 2025–26 m. sezoną su svarbia naujiena: prie komandos prisijungė „7bet“, tapdami finansiniu ir komunikaciniu partneriu

„Šiuolaikiniame sporte kiekviena diena – iššūkis. Norint augti ir kurti stiprią bendruomenę, reikia partnerių, kurie tiki mūsų vizija. Džiaugiamės, kad 7bet mato mūsų ambicijas ir kartu norės prisidėti prie Gargždų klubo kelio aukščiausiame lygyje.“ – sako Gargždų klubo direktorius Martynas Klevinis.
Savo ruožtu „7bet“ generalinis Justinas Šliažas pabrėžė, kad nauja partnerystė sutampa su įmonės jubiliejiniais penktaisiais metais sporte ir atspindi bendrą siekį kurti pridėtinę vertę:
„Šiemet „7bet“ pasitinka jubiliejinius penkerius metus aktyviai remiant Lietuvos sportą. Bendradarbiavimas su Gargždų klubu mums yra ypatingas matome ambicingą komandą ir bendruomenę, siekiančią savo vietos krepšinio žemėlapyje. Didžiuojamės galėdami būti šios kelionės dalimi,“ – teigė J. Šliažas.
„Gargždai“ jau šį sekmadienį (rugsėjo 21 d.) priims Šiaulių „Šiaulius“ pirmosiose sezono rungtynėse, kurias pristato „7bet“.
Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.
