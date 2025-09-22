Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Gargždų krepšinio klubas pasitinka 2025–26 m. sezoną su svarbia naujiena: prie komandos prisijungė „7bet“, tapdami finansiniu ir komunikaciniu partneriu

REKLAMA / 2025-09-22 09:42 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ši partnerystė užtikrins klubo stabilumą, suteiks papildomų galimybių augti ir įgyvendinti bendruomenines iniciatyvas Gargžduose bei visame Klaipėdos rajone.

Gargždų krepšinio klubas pasitinka 2025–26 m. sezoną su svarbia naujiena

Ši partnerystė užtikrins klubo stabilumą, suteiks papildomų galimybių augti ir įgyvendinti bendruomenines iniciatyvas Gargžduose bei visame Klaipėdos rajone.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

„Šiuolaikiniame sporte kiekviena diena – iššūkis. Norint augti ir kurti stiprią bendruomenę, reikia partnerių, kurie tiki mūsų vizija. Džiaugiamės, kad 7bet mato mūsų ambicijas ir kartu norės prisidėti prie Gargždų klubo kelio aukščiausiame lygyje.“ – sako Gargždų klubo direktorius Martynas Klevinis.

REKLAMA

Savo ruožtu „7bet“ generalinis Justinas Šliažas pabrėžė, kad nauja partnerystė sutampa su įmonės jubiliejiniais penktaisiais metais sporte ir atspindi bendrą siekį kurti pridėtinę vertę:

„Šiemet „7bet“ pasitinka jubiliejinius penkerius metus aktyviai remiant Lietuvos sportą. Bendradarbiavimas su Gargždų klubu mums yra ypatingas  matome ambicingą komandą ir bendruomenę, siekiančią savo vietos krepšinio žemėlapyje. Didžiuojamės galėdami būti šios kelionės dalimi,“ – teigė J. Šliažas.

„Gargždai“ jau šį sekmadienį (rugsėjo 21 d.) priims Šiaulių „Šiaulius“ pirmosiose sezono rungtynėse, kurias pristato „7bet“.

Straipsnį parengė: „UAB Amber Gaming“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų