Mantas Kondratavičius stojo į akistatą su būsimu varžovu: kovos dėl kontrakto su UFC

Dana White‘o „Contender Series“ turnyre Las Vegase M. Kondratavičius vidutinio svorio kategorijoje susikaus su kroatu Dani Barbiru (7-0).
Antradienį visi 10 turnyre dalyvausiančių kovotojų sėkmingai įveikė svėrimo procedūrą, o M. Kondratavičius ir D. Barberis svėrė lygiai po 186 svarus.
Kroatas iki šiol MMA narve yra nenugalėtas. Prieš išvyką į JAV D. Barbiras dominavo FNC organizacijoje, kur dar 2022 m. iškovojo čempiono diržą ir vėliau 2 kartus jį apgynė. Kroatas pasižymi universaliu kovos stiliumi: 3 varžovus jis nokautavo, o 2 oponentus nugalėjo smaugimo veiksmu. Beje, pernai D. Barbiras per 1 min. 46 sek. „užsmaugė“ Tomislavą Spahovičių, kuris praėjusią savaitę grįžo ir nokautavo Artūrą Kudrešovą.
Pergalė „Contender Series“ turnyre efektingu stiliumi praktiškai visada garantuoja kontraktą su UFC. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai ten pralaimėję sportininkai pasirašo sutartis su UFC, jei tik palieka gerą įspūdį D. White‘ui.
M. Kondratavičius šių metų pradžioje fantastiškai debiutavo gerai žinomoje „Cage Warriors“ organizacijoje, kur vos per 47 sekundes nokautavo Michaelį Tchamou.
