Mantas Kondratavičius žaibišku nokautu sužavėjo pasaulio MMA gerbėjus: „Kondratavičius yra monstras!“

Žaibiška lietuvio pergalė per 66 sekundes paliko įspūdį MMA gerbėjams iš viso pasaulio.
„O, Dieve! Kondratavičius yra monstras! Fantastiškas šio talento pasirodymas. Jo laukia šviesi ateitis“, – rašė „Cageside Mafia“.
Oh My Goodness Mantas Kondratavicius is a monster!😳 Stellar performance from this big prospect and a big future to come!🔥 @danawhite #DWCS #DWCSweek7 #ufc https://t.co/1xAG2EYyQa— Cageside Mafia (@CageSideMafia) September 24, 2025
DAMN Kondratavičius smoked him— Ty (@AlCapones_Son) September 24, 2025
#DWCSWeek7— Finz Chats MMA (@finz_the) September 24, 2025
GOOD LORD MONTAS KONDRATAVICIUS pic.twitter.com/W73TOE0KVP
Kondratavicius strikes fast 👊🔥💥— Olivia (@Olivia0945) September 24, 2025
„Lietuva turi neįtikėtinai talentingą kovotoją. Kokia Manto Kondratavičiaus pergalė!“, – pridėjo „johndav.ID“.
Lithuania has a smoking hot prospect on their hands in Mantas Kondratavicius what a finish!— johndav.iD (@johndav_iD) September 24, 2025
Does this #DWCS appearance warrant a contract? pic.twitter.com/SqjeRlAjd8
Lithuania, you have a star 💫 🇱🇹— UFC Europe (@UFCEurope) September 24, 2025
Mantas Kondratavicius earned a contract at #DWCS last night with this KO 💥 pic.twitter.com/gZEQ7O59iv
Mantas Kondratavicius🇱🇹 won via 1st rd ko, amazing win for Mantas and definitely deserve that contract #DWCSWeek7 #DWCS #UFC— Jøny (@J0EMama03) September 24, 2025
Kondratavicius is building quite the highlight reel. Wonder if he can maintain this against higher-ranked competition.— YONKO (❖,❖) (@limitless_yonko) September 24, 2025
Holy shit that punch from Kondratavicius was so loud #DWCS— Xavi (@xaavifc) September 24, 2025
Po kovos netrūko pokštų apie tai, kad M. Kondratavičiaus pavardė prasideda raidėmis „Ko“, kas anglų kalboje reiškia „nokauto“ santrumpą.
„Kondratavičius – viskas jau pasakyta jo pavardėje. Koks nokautas!“, – rašė „ZJ Mufasa“.
Kondratavicius, it's all written in the name. What a KO. DWCS match ups tonight🔥— ZJ Mufasa (@kwoba_jr) September 24, 2025
How you gonna fade a Lithuanian by the name of Kondratavicius? You just cant. Kondratavicius by KO here we go #DWCS https://t.co/4s8cfF3U42— Carlos (@carlosgreeen) September 24, 2025
Garsus MMA žurnalistas Aaronas Bronsteteris, turintis beveik 100 tūkst. sekėjų „X“ tinkle, parašė tikrąjį, o ne anglišką Lietuvos pavadinimą, pabrėžė, kad M. Kondratavičius sukūrė gražų nokautą ir neabejojo, kad UFC prezidentas lietuviu įteiks kontraktą.
Lietuva!!!— Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) September 24, 2025
Beautiful KO from Kondratavicius
Lots of contracts tonight. Could be six!
I'm so happy for Lietuvos MMA. They really have good fighters, and all they need is to expand their opportunities. They have heart, they have courage and they have a country behind them!
🆕🇱🇹 Mantas Kondratavicius
🇱🇹 Modestas Bukauskas
🇱🇹 Ernesta Kareckaite
➕ Rose Namajunas ;…REKLAMAREKLAMAREKLAMA— Giorgi Kokiashvili 🇬🇪 (@iHeartGeorgius1) September 24, 2025
„Įspūdingas pirmo raundo nokautas. Kondratavičius netgi parodė, kad gali imtyniauti. Jis gali būti geresnis kovotojas nei tikėtasi“, – svarstė „Totally Acurrate MMA“.
Massive 1 shot KO by Kondratavičius.
Massive 1 shot KO by Kondratavičius.

He even showed he can wrestle/scramble a bit in this one he might be better than expectations.#DWCS— Totally Accurate MMA (@T_A_MMA) September 24, 2025
Vienas iš internautų jau spėjo pateikti M. Kondratavičiaus įgūdžių analizę. Teigiama, kad lietuvio rankose slypi žvėriška jėga, jis „akumuliuoja“ žalą varžovui, atakuodamas korpusą įvairiais smūgiais, gerai išlaiko pusiausvyrą ir pasižymi solidžia pirmine gynyba nuo parvertimų. Kita vertus, pažymima, kad lietuviui dar trūksta ištvermės, geresnės gynybos tiek nuo parvertimų, tiek nuo smūgių, ypač kairės rankos kablio.
The scouting report on Lithuania's newest UFC fighter ✍️🏼 welcome to the big show Mantas Kondratavicius pic.twitter.com/ay2qYGU1ds— Liam Picks Fights (@LiamPicksFights) September 24, 2025
