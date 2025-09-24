Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Mantas Kondratavičius žaibišku nokautu sužavėjo pasaulio MMA gerbėjus: „Kondratavičius yra monstras!“

2025-09-24 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 15:56

Las Vegase (JAV) vykusiame Dana White‘o „Contender Series“ turnyre įspūdingą pergalę iškovojo 26-erių metų lietuvis Mantas Kondratavičius (8-1), kuris vidutinio svorio kategorijos kovoje ne tik techniniu nokautu įveikė iki tol be pralaimėjimų žengusį kroatą Dani Barbirą (7-1), bet ir išsikovojo kontraktą su stipriausia pasaulyje MMA organizacija UFC.

Mantas Kondratavičius ir Dana White'as | „Stop“ kadras

Las Vegase (JAV) vykusiame Dana White‘o „Contender Series“ turnyre įspūdingą pergalę iškovojo 26-erių metų lietuvis Mantas Kondratavičius (8-1), kuris vidutinio svorio kategorijos kovoje ne tik techniniu nokautu įveikė iki tol be pralaimėjimų žengusį kroatą Dani Barbirą (7-1), bet ir išsikovojo kontraktą su stipriausia pasaulyje MMA organizacija UFC.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žaibiška lietuvio pergalė per 66 sekundes paliko įspūdį MMA gerbėjams iš viso pasaulio.

„O, Dieve! Kondratavičius yra monstras! Fantastiškas šio talento pasirodymas. Jo laukia šviesi ateitis“, – rašė „Cageside Mafia“.

REKLAMA
REKLAMA

„Lietuva turi neįtikėtinai talentingą kovotoją. Kokia Manto Kondratavičiaus pergalė!“, – pridėjo „johndav.ID“.

REKLAMA
REKLAMA

Po kovos netrūko pokštų apie tai, kad M. Kondratavičiaus pavardė prasideda raidėmis „Ko“, kas anglų kalboje reiškia „nokauto“ santrumpą.

REKLAMA

„Kondratavičius – viskas jau pasakyta jo pavardėje. Koks nokautas!“, – rašė „ZJ Mufasa“.

Garsus MMA žurnalistas Aaronas Bronsteteris, turintis beveik 100 tūkst. sekėjų „X“ tinkle, parašė tikrąjį, o ne anglišką Lietuvos pavadinimą, pabrėžė, kad M. Kondratavičius sukūrė gražų nokautą ir neabejojo, kad UFC prezidentas lietuviu įteiks kontraktą.

 

„Įspūdingas pirmo raundo nokautas. Kondratavičius netgi parodė, kad gali imtyniauti. Jis gali būti geresnis kovotojas nei tikėtasi“, – svarstė „Totally Acurrate MMA“.

Vienas iš internautų jau spėjo pateikti M. Kondratavičiaus įgūdžių analizę. Teigiama, kad lietuvio rankose slypi žvėriška jėga, jis „akumuliuoja“ žalą varžovui, atakuodamas korpusą įvairiais smūgiais, gerai išlaiko pusiausvyrą ir pasižymi solidžia pirmine gynyba nuo parvertimų. Kita vertus, pažymima, kad lietuviui dar trūksta ištvermės, geresnės gynybos tiek nuo parvertimų, tiek nuo smūgių, ypač kairės rankos kablio.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų