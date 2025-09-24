Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Pergalę prieš „Romą“ „Primavera“ lygoje lėmė lietuvių lyderystė

2025-09-24 15:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-24 15:48

Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjai Lukas Klišys ir Ernestas Lysionok pripažinti geriausiais rungtynių su „Roma“ žaidėjais. Jų abiejų įvertinimas – 8.3 balo.

Lukas Klišys | Asmeninio archyvo

Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjai Lukas Klišys ir Ernestas Lysionok pripažinti geriausiais rungtynių su „Roma“ žaidėjais. Jų abiejų įvertinimas – 8.3 balo.

0

Savaitgalį vykusioje dvikovoje lietuvių dueto atstovaujama „Genoa“ 1:0 nugalėjo „Romą“ bei tapo vienvalde čempionato lydere. L. Klišys pirmojo kėlinio pabaigoje pelnė pergalingą įvartį, o E. Lysionok pasistengė, kad „Genoa“ ekipos vartai išliktų sausi.

Puikus lietuvių pasirodymas neliko nepastebėtas ir visos lygos. Tiek E. Lysionok, tiek L. Klišys išrinkti į simbolinę penktojo „Primavera“ turo rinktinę.

