Pergalę prieš „Romą“ „Primavera“ lygoje lėmė lietuvių lyderystė

Savaitgalį vykusioje dvikovoje lietuvių dueto atstovaujama „Genoa“ 1:0 nugalėjo „Romą“ bei tapo vienvalde čempionato lydere. L. Klišys pirmojo kėlinio pabaigoje pelnė pergalingą įvartį, o E. Lysionok pasistengė, kad „Genoa“ ekipos vartai išliktų sausi.
Puikus lietuvių pasirodymas neliko nepastebėtas ir visos lygos. Tiek E. Lysionok, tiek L. Klišys išrinkti į simbolinę penktojo „Primavera“ turo rinktinę.
