„76ers“ vėl prarado gynėją

Klubas paskelbė, kad per treniruotę Jaredui McCainui įplyšo rankos nykščio sausgyslė ir dabar su specialistais tariamasi dėl tolimesnio gydymo.
Pernai lygoje debiutavęs 21-erių 191 cm gynėjas sužaidė iki gruodžio mėnesio, kol jį iki sezono pabaigos iš rikiuotės išmušė menisko trauma.
Debiutiniame sezone NBA J.McCainas spėjo sužaisti 23 rungtynes ir per 26 minutes rinko 15,3 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
Kol kas nėra paskelbta ir komandos žvaigždžių, Joelio Embiido ir Paulo George'o, situacija. Jiems pavasarį buvo atliktos operacijos.
