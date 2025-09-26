Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„76ers“ vėl prarado gynėją

2025-09-26 08:59 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-26 08:59

Filadelfijos „76ers“ dar neprasidėjus Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui susiduria su sveikatos problemomis.

J.McCainas vėl iškrito iš rikiuotės (Scanpix nuotr.)

Filadelfijos „76ers“ dar neprasidėjus Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezonui susiduria su sveikatos problemomis.

REKLAMA
0

Klubas paskelbė, kad per treniruotę Jaredui McCainui įplyšo rankos nykščio sausgyslė ir dabar su specialistais tariamasi dėl tolimesnio gydymo.

Pernai lygoje debiutavęs 21-erių 191 cm gynėjas sužaidė iki gruodžio mėnesio, kol jį iki sezono pabaigos iš rikiuotės išmušė menisko trauma.

Debiutiniame sezone NBA J.McCainas spėjo sužaisti 23 rungtynes ir per 26 minutes rinko 15,3 taško, 2,4 atkovoto kamuolio ir 2,6 rezultatyvaus perdavimo statistiką.

Kol kas nėra paskelbta ir komandos žvaigždžių, Joelio Embiido ir Paulo George'o, situacija. Jiems pavasarį buvo atliktos operacijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų