Paaiškėjo visos komandos, žaisiančios kitų metų UEFA Europos futsal čempionate

Prieš šią savaitę garantuotas vietas turnyre jau turėjo dvylika šalių (tarp kurių – ir viena iš turnyro šeimininkių Lietuva), o likusios keturios ekipos paaiškėjo šią savaitę.
Antrankos grupėse antras vietas užėmusios aštuonios komandos buvo paskirstytos į keturias poras, kurios namų-išvykos rungtynėse išsiaiškino paskutinių kelialapių savininkus.
Paskutinėmis finalinio etapo dalyvėmis tapo Sakartvelas (4:1 ir 3:5 bendroje serijoje nugalėjo Slovakiją), Italija (2:1 ir 2:3 prieš Kazachstaną, baudinių serijoje italai triumfavo 2:0), Belgija (7:2 ir 1:0 pranokusi Bosniją ir Hercegoviną) ir Vengrija (3:2 ir 2:2 bendroje serijoje nugalėjusi rumunus).
Tai reiškia, jog visas turnyre dalyvausiančių šalių sąrašas atrodo taip:
Armėnija
Baltarusija
Belgija
Čekija
Italija
Ispanija
Kroatija
Latvija
Lietuva
Portugalija
Prancūzija
Sakartvelas
Slovėnija
Vengrija
Primename, kad čempionatas sausio 21 – vasario 7 dienomis vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje. Lietuva ir Latvija surengs po vienos grupės etapo varžybas bei po vieną ketvirtfinalį, visa likusi turnyro dalis bus žaidžiama Slovėnijoje.
Taip pat patvirtinta, kad baltarusiai visas savo rungtynes žais Slovėnijoje, o Ukraina burtų keliu pateks į Lietuvoje arba Latvijoje vyksiančią grupę.
Finalinio etapo burtų traukimo ceremonija vyks spalio 24 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.
