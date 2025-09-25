Kalendorius
Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Paaiškėjo visos komandos, žaisiančios kitų metų UEFA Europos futsal čempionate

2025-09-25 20:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-25 20:18

Trečiadienio vakare baigėsi paskutinės atrankos rungtynės dėl patekimo į kitų metų pradžioje Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje vyksiantį UEFA Europos futsal čempionatą.

Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.

Trečiadienio vakare baigėsi paskutinės atrankos rungtynės dėl patekimo į kitų metų pradžioje Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje vyksiantį UEFA Europos futsal čempionatą.

REKLAMA
0

Prieš šią savaitę garantuotas vietas turnyre jau turėjo dvylika šalių (tarp kurių – ir viena iš turnyro šeimininkių Lietuva), o likusios keturios ekipos paaiškėjo šią savaitę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrankos grupėse antras vietas užėmusios aštuonios komandos buvo paskirstytos į keturias poras, kurios namų-išvykos rungtynėse išsiaiškino paskutinių kelialapių savininkus.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinėmis finalinio etapo dalyvėmis tapo Sakartvelas (4:1 ir 3:5 bendroje serijoje nugalėjo Slovakiją), Italija (2:1 ir 2:3 prieš Kazachstaną, baudinių serijoje italai triumfavo 2:0), Belgija (7:2 ir 1:0 pranokusi Bosniją ir Hercegoviną) ir Vengrija (3:2 ir 2:2 bendroje serijoje nugalėjusi rumunus).

REKLAMA

Tai reiškia, jog visas turnyre dalyvausiančių šalių sąrašas atrodo taip:

Armėnija

Baltarusija

Belgija

Čekija

Italija

Ispanija

Kroatija

Latvija

Lenkija

Lietuva

Portugalija

Prancūzija

Sakartvelas

Slovėnija

Ukraina

Vengrija

Primename, kad čempionatas sausio 21 – vasario 7 dienomis vyks Lietuvoje, Latvijoje ir Slovėnijoje. Lietuva ir Latvija surengs po vienos grupės etapo varžybas bei po vieną ketvirtfinalį, visa likusi turnyro dalis bus žaidžiama Slovėnijoje.

Taip pat patvirtinta, kad baltarusiai visas savo rungtynes žais Slovėnijoje, o Ukraina burtų keliu pateks į Lietuvoje arba Latvijoje vyksiančią grupę.

Finalinio etapo burtų traukimo ceremonija vyks spalio 24 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Jabulani Makhense | „Stop“ kadras
Stanionio varžovas Makhense prieš kovą Kaune: „Aš ateinu dėl to, kas man priklauso – jis stovi mano kelyje į viršų“
Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.
Antrame futsal rinktinės išbandyme – trys pelnyti įvarčiai ir atkakli kova su ukrainiečiais
Lietuvos futsal rinktinė | lff.lt nuotr.
Pirmoje akistatoje Lietuvos futsal rinktinė turėjo pripažinti ukrainiečių pranašumą
Edvinas Šalkovski ir Ignas Pauliukevičius | „Stop“ kadras
„UTMA 13“ turnyre neįvyks Edvino Šalkovski ir Igno Pauliukevičiaus kova: agresiją filmavimo metu demonstravusiam Pauliukevičiui – drausminė nuobauda

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų