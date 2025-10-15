Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ištvermės jojimo raitelė Zalieckienė Šamorine pagerino Lietuvos greičio rekordą

2025-10-15 12:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 12:34

Savaitgalį vykusiose tarptautinėse ir nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose Šamorine (Slovakija) sėkmingai finišavo keturi duetai iš Lietuvos. Skirtingose rungtyse dalyvavę lietuvių raiteliai parvežė du sidabro medalius, o 140 km trasą įveikusi daugkartinė Lietuvos ištvermės jojimo čempionė Ugnė Zalieckienė pagerino asmeninį ir Lietuvos šios disciplinos greičio rekordą.

Ugnė Zalieckienė su Prada (Juraj Kubinec nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį vykusiose tarptautinėse ir nacionalinėse ištvermės jojimo varžybose Šamorine (Slovakija) sėkmingai finišavo keturi duetai iš Lietuvos. Skirtingose rungtyse dalyvavę lietuvių raiteliai parvežė du sidabro medalius, o 140 km trasą įveikusi daugkartinė Lietuvos ištvermės jojimo čempionė Ugnė Zalieckienė pagerino asmeninį ir Lietuvos šios disciplinos greičio rekordą.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Su asmeniniu žirgu Prada tarptautinėse varžybose startavusi U. Zalieckienė 140 km distancijoje iškovojo sidabrą. Lietuvė trasą sėkmingai įveikė vidutiniu 18.88 km/h ir pagerino šio rango varžybų ligšiolinį Lietuvos rekordą – 14.76 km/h.

REKLAMA
REKLAMA

Ugnės žirgas pademonstravo ir trumpiausią šiose varžybose atsistatymo laiką bei išvystė didžiausią greitį paskutiniame rate tarp visų 140 km įskaitos dalyvių.

REKLAMA

U. Zalieckienė tikino, kad šįkart oro sąlygos buvo idealios – nevargino nei karštis, nei krituliai.

„Į varžybas vykome nusiteikę, kad kova bus įnirtinga: palankios oro sąlygos reiškia, kad raiteliai galės pademonstruoti geriausią savo rezultatą. Iš Lietuvos atsivežti žirgai taip pat įrodė aukštą klasę“, – rezultatais džiaugėsi lietuvė.

Dar vieną etapą pasiruošime į Pasaulio ištvermės jojimo čempionatą įveikė ir 17-metė Gabija Acutė. Su žirgu Hakaia 120 km rungtyje lietuvė užėmė 4-ą vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Jaunimo 120 km įskaitoje sėkmingai finišavo Nojus Vilbikas su Wersado ir užėmė 9-ą vietą.

Nacionalinėse varžybose mėgėjų kategorijos 60 km trasą įveikusi Agata Vdovenko su žirgu JM Maugeous pelnė sidabrą.

Kitąmet vyksiančiam Pasaulio ištvermės jojimo čempionatui kvalifikaciją su kitais žirgais užsitikrinusi U. Zalieckienė siekia šioms prestižinėms varžyboms kvalifikuoti ir savo žirgą Pradą. Tam duetas turėtų sėkmingai įveikti ir 160 km distanciją tarptautinėse varžybose.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tikrą profesionalumą Ugnė demonstravo ir šiemet vykusiame ištvermės jojimo Europos čempionate – vienintelė Lietuvos atstovė finišavo 16-ta iš 70-ties dalyvių. Ištvermės jojimo sportininkė ir trenerė įsitikinusi, kad ateityje šios disciplinos raiteliai iš Lietuvos turi šansų užkopti ir ant nugalėtojų pakylos.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų