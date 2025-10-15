Ištvermės jojimo raitelė Zalieckienė Šamorine pagerino Lietuvos greičio rekordą

Su asmeniniu žirgu Prada tarptautinėse varžybose startavusi U. Zalieckienė 140 km distancijoje iškovojo sidabrą. Lietuvė trasą sėkmingai įveikė vidutiniu 18.88 km/h ir pagerino šio rango varžybų ligšiolinį Lietuvos rekordą – 14.76 km/h.
Ugnės žirgas pademonstravo ir trumpiausią šiose varžybose atsistatymo laiką bei išvystė didžiausią greitį paskutiniame rate tarp visų 140 km įskaitos dalyvių.
U. Zalieckienė tikino, kad šįkart oro sąlygos buvo idealios – nevargino nei karštis, nei krituliai.
„Į varžybas vykome nusiteikę, kad kova bus įnirtinga: palankios oro sąlygos reiškia, kad raiteliai galės pademonstruoti geriausią savo rezultatą. Iš Lietuvos atsivežti žirgai taip pat įrodė aukštą klasę“, – rezultatais džiaugėsi lietuvė.
Dar vieną etapą pasiruošime į Pasaulio ištvermės jojimo čempionatą įveikė ir 17-metė Gabija Acutė. Su žirgu Hakaia 120 km rungtyje lietuvė užėmė 4-ą vietą.
Jaunimo 120 km įskaitoje sėkmingai finišavo Nojus Vilbikas su Wersado ir užėmė 9-ą vietą.
Nacionalinėse varžybose mėgėjų kategorijos 60 km trasą įveikusi Agata Vdovenko su žirgu JM Maugeous pelnė sidabrą.
Kitąmet vyksiančiam Pasaulio ištvermės jojimo čempionatui kvalifikaciją su kitais žirgais užsitikrinusi U. Zalieckienė siekia šioms prestižinėms varžyboms kvalifikuoti ir savo žirgą Pradą. Tam duetas turėtų sėkmingai įveikti ir 160 km distanciją tarptautinėse varžybose.
Tikrą profesionalumą Ugnė demonstravo ir šiemet vykusiame ištvermės jojimo Europos čempionate – vienintelė Lietuvos atstovė finišavo 16-ta iš 70-ties dalyvių. Ištvermės jojimo sportininkė ir trenerė įsitikinusi, kad ateityje šios disciplinos raiteliai iš Lietuvos turi šansų užkopti ir ant nugalėtojų pakylos.
