  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šokėjų pergalės „Holland Masters 2025“ varžybose Roterdame

2025-10-14 18:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 18:58

Praėjusį savaitgalį Nyderlandų mieste Roterdame vyko sportinių šokių varžybos „Holland Masters 2025“. Lietuvos šokėjai šiose varžybose pasirodė itin sėkmingai, jie iškovojo pergales, prizines vietas ir pateko tarp stipriausiųjų savo kategorijose.

LSŠF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Praėjusį savaitgalį Nyderlandų mieste Roterdame vyko sportinių šokių varžybos „Holland Masters 2025". Lietuvos šokėjai šiose varžybose pasirodė itin sėkmingai, jie iškovojo pergales, prizines vietas ir pateko tarp stipriausiųjų savo kategorijose.

0

Pirmąją vietą iš šių varžybų parsivežė Vincentas Stalionis ir Viltė Šiaulytė (Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“ ir Alytaus „Tarptautinė menų akademija“), jie tapo WDSF Jaunių II standartinių šokių grupės nugalėtojais, užtikrintai laimėję finale.

Puikų rezultatą pasiekė ir Einoras Degutis bei Ugnė Bliujūtė (Kauno „Sūkurys“ ir Gargždų „Rolina“), kurie WDSF International Open Lotynų Amerikos šokių programoje iškovojo antrąją vietą. Šioje grupėje, kurioje varžėsi 40 porų, nugalėtojais tapo Vicenc Torremade ir Megija Dana Morite iš Latvijos.

Dar vieną antrąją vietą pelnė Girius Ramašauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (Vilniaus „AJ dance“), kurie puikiai pasirodė WDSF Jaunių II Lotynų Amerikos šokių programoje.

Roterdame taip pat įvyko Senjorai II grupės Lotynų Amerikos šokių Europos čempionatas, kuriame Lietuvai atstovavo Jung Lichtenberger ir Jovita Gudelytė-Lichtenberger (Vilniaus „Judesys“). Porai pavyko patekti į aštuntfinalį, kuriame jie užėmė 27/29-ąją vietą, likdami visai netoli ketvirtfinalio ribos. Europos čempionais tapo Peter Schaur ir Natalia Tolkacheva iš Nyderlandų.

