Neringa Stepanauskaitė pirmą kartą laimėjo FIS kalnų slidinėjimo varžybas

Sekmadienį lietuvė tapo moterų slalomo nugalėtoja, 3 kartus trasą įveikusi per 1 min. 16.53 sek. N. Stepanauskaitė 0.07 sek. aplenkė latvę Elzą Zelcą ir 0.24 sek. – čekę Karoliną Polaškovą. Lietuvei tai buvo pirma karjeros pergalė FIS varžybose.
Kitame sekmadienio slalome N. Stepanauskaitė buvo 4-a (1:16.36) ir liko per 0.11 sek. nuo medalio.
Šeštadienį slalome lietuvė iškovojo 2 sidabro medalius. Po pergalę šventė K. Polaškova ir latvė Kristiana Hartmane.
Liepa Karlonaitė savaitgalį visus 4 kartus nepasiekė finišo.
Vyrų varžybose dalyvavę 4 lietuviai dažniausiai nesugebėdavo pasiekti finišo. Aukščiausiai iš jų pakilo Gintaras Stumpf, kartą užėmęs 23-ią vietą.
