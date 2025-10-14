Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Neringa Stepanauskaitė pirmą kartą laimėjo FIS kalnų slidinėjimo varžybas

2025-10-14 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 18:32

Druskininkuose surengtos FIS tarptautinės kalnų slidinėjimo varžybos, kuriose tarp lietuvių išsiskyrė 17-metė Neringa Stepanauskaitė.

Neringa Stepanauskaitė (LNSA nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Druskininkuose surengtos FIS tarptautinės kalnų slidinėjimo varžybos, kuriose tarp lietuvių išsiskyrė 17-metė Neringa Stepanauskaitė.

0

Sekmadienį lietuvė tapo moterų slalomo nugalėtoja, 3 kartus trasą įveikusi per 1 min. 16.53 sek. N. Stepanauskaitė 0.07 sek. aplenkė latvę Elzą Zelcą ir 0.24 sek. – čekę Karoliną Polaškovą. Lietuvei tai buvo pirma karjeros pergalė FIS varžybose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitame sekmadienio slalome N. Stepanauskaitė buvo 4-a (1:16.36) ir liko per 0.11 sek. nuo medalio.

Šeštadienį slalome lietuvė iškovojo 2 sidabro medalius. Po pergalę šventė K. Polaškova ir latvė Kristiana Hartmane.

Liepa Karlonaitė savaitgalį visus 4 kartus nepasiekė finišo.

Vyrų varžybose dalyvavę 4 lietuviai dažniausiai nesugebėdavo pasiekti finišo. Aukščiausiai iš jų pakilo Gintaras Stumpf, kartą užėmęs 23-ią vietą.

