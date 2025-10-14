Lietuvos badmintonininkės Turkijoje išbandė jėgas prieš elitines pasaulio žaidėjas

Moterų vienetų pagrindiniame etape Samanta Golubickaitė (BWF-220) 21:8, 21:9 sutriuškino turkę Tugcę Yurtalan (BWF-637), bet aštuntfinalyje 14:21, 11:21 nusileido kitai turkei Neslihan Arin (BWF-40), kuri vėliau tapo turnyro nugalėtoja. Kvalifikaciją įveikusi Viltė Paulauskaitė (BWF-249) pirmajame pagrindinio etapo rate 12:21, 14:21 pralaimėjo Kanados atstovei Wen Yu Zhang (BWF-44).
Moterų dvejetuose lietuvių duetas liko per žingsnį nuo pagrindinio etapo. Mūsiškės kvalifikacijoje laimėjo 2 mačus, tačiau trečiajame rate dramatiškai 15:21, 21:14, 21:23 pralaimėjo turkėms – Tugcenur Korkmaz ir Ikrai Elif Ozyigit.
BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyro Turkijoje prizų fondą sudarė 17,5 tūkst. JAV dolerių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!