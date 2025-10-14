Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos badmintonininkės Turkijoje išbandė jėgas prieš elitines pasaulio žaidėjas

2025-10-14 14:49 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 14:49

Turkijoje baigėsi BWF „International Challenge“ serijos „VICTOR Turkiye International Challenge 2025“ badmintono turnyras, kur dalyvavo ir lietuvės.

Samanta Golubickaitė | Organizatorių nuotr.

Turkijoje baigėsi BWF „International Challenge“ serijos „VICTOR Turkiye International Challenge 2025“ badmintono turnyras, kur dalyvavo ir lietuvės.

0

Moterų vienetų pagrindiniame etape Samanta Golubickaitė (BWF-220) 21:8, 21:9 sutriuškino turkę Tugcę Yurtalan (BWF-637), bet aštuntfinalyje 14:21, 11:21 nusileido kitai turkei Neslihan Arin (BWF-40), kuri vėliau tapo turnyro nugalėtoja. Kvalifikaciją įveikusi Viltė Paulauskaitė (BWF-249) pirmajame pagrindinio etapo rate 12:21, 14:21 pralaimėjo Kanados atstovei Wen Yu Zhang (BWF-44).

Moterų dvejetuose lietuvių duetas liko per žingsnį nuo pagrindinio etapo. Mūsiškės kvalifikacijoje laimėjo 2 mačus, tačiau trečiajame rate dramatiškai 15:21, 21:14, 21:23 pralaimėjo turkėms – Tugcenur Korkmaz ir Ikrai Elif Ozyigit.

BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyro Turkijoje prizų fondą sudarė 17,5 tūkst. JAV dolerių.

