Apie teises ir pareigas sporte – sportininkų atstovės mokymuose

„Mūsų pasirinktas renginio pavadinimas „Pergalės kaina: teisės ir pareigos sporte“ tiksliai atspindėjo idėją ir siekius – pirmiausiai norėjome pristatyti teorinę šios temos pusę, tai yra, kokias teises ir pareigas turi sportininkai ir sporto organizacijos, kaip jos nustatomos ir apibrėžiamos. Be to, norėjosi parodyti, kaip teorija veikia mūsų kasdienybėje. Dėl to pasirinkome neįprastą mokymų formatą – be lektorių pranešimų buvo rengiama ir diskusijų sesija, situacijų laboratorija su profesionaliais aktoriais“, – pasakojo sportininkų atstovė Laura Montvilaitė.
Už šią situacijų laboratorijos idėją, parsivežtą iš Australijos, L. Montvilaitė dėkinga renginio partneriams – Nacionalinei sportininkų asociacijai ir jos prezidentei, olimpietei Brigitai Virbalytei, o už realizaciją – improvizacijų trupei „Impro Kaunas“.
„Kai sportininkų asociacija pasiūlė tokią idėją, atrodė, kad gali būti tiesiog smalsu pažiūrėti, kaip iššūkius keliančios situacijos atrodo kitu kampu. Tačiau tiek pati asmeniškai pajutau, tiek iš dalyvių atsiliepimų supratau, kad, visų pirma, tas pamatymas iš šono savotiškai sutrikdo, netgi, sakyčiau, sukrečia, o tada ir sprendimų paieškos būna kitokios“, – kalbėjo sportininkų atstovė.
Dėmesys psichikos sveikatai ir čempiono mąstysenai
Didelio renginio dalyvių dėmesio sulaukė sporto psichiatrės, psichoanalitinės psichoterapeutės Brigitos Domarkaitės pranešimas. Praeityje buvusi profesionali sportininkė kalbėjo apie vidinius jausmus ir išgyvenimus sporte bei psichikos sveikatos svarbą sportininkų pasiekimams.
„Dirbdama su profesionaliais sportininkais turiu galimybę ne tik sujungti psichiatrijos ir psichoterapijos žinias, bet ir derinti jas su specifinėmis sporto psichiatrijos žiniomis, kartu pasitelkdama savo asmeninę patirtį profesionaliame sporte. Noras padėti sportininkams geriau suvokti save, atpažinti jausmus ir emocijas, jas išreikšti, valdyti, išmokti save nuraminti ir susitelkti kovai yra pagrindinis dalykas, dėl kurio ir pasirinkau darbą šioje srityje“, – sakė B. Domarkaitė.
Nemažai apie psichologinius aspektus sporte šiuose mokymuose kalbėjo čempiono mąstysenos ir lyderystės konsultantas, olimpietis Mantas Strolia. Pasak M. Strolios, ateities pergalės gimsta šiandienos pralaimėjimuose. Negana to, olimpietis su mokymų dalyviais dalinosi savo patirtimi, teigdamas, kad net, kai rezultatai nėra matomi, o teisybė ne visada nugali iš karto, kiekvienas žingsnis tampa nematoma pergale, kuri daro įtaką ateities pokyčius.
„Savo pranešime norėjau atkreipti auditorijos dėmesį į pasipriešinimą pokyčiams, pažvelgti į sportą ir federacijų kultūrą per čempiono mąstyseną“, – pabrėžė M.Strolia.
Teisės sporte – plati tema
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vadovė Aurelija Baltikauskaitė susirinkusiems pristatė žmogaus teisių temą, apžvelgė tarptautinius ir nacionalinius dokumentus, taip pat pristatė Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus sporto srityje, aptarė institucijas, kurios Lietuvoje vykdo ombudsmeno funkcijas. L. Montvilaitė pristatė sportininkų atstovo instituto veiklą.
„Itin noriu padėkoti renginio dalyviams, kurių susirinko tikrai daugiau nei tikėjomės, vadinasi, teisių ir pareigų sporte tema yra aktuali. Taip pat dėkoju, kad tiek renginio metu, tiek po jo buvo tikrai daug klausimų, diskusijų. Tokiu būdu galime išgryninti, kas yra svarbiausia, ir tas sritis tobulinti“, – po mokymų teigė sportininkų atstovė.
Nacionalinės sportininkų asociacijos prezidentė B. Virbalytė pridūrė, jog sportininkai tikrai jaučia mokymų poreikį ir nori atkreipti dėmesį į iššūkius, su kuriais susiduria. Dėl to jau šių metų lapkričio 25 d. Vilniuje yra planuojamas antrasis ciklo renginys.
