Lietuvos šokėjai dalyvavo pasaulio čempionate Moldovoje

Lietuvai šiame turnyre atstovavo dvi poros. Lietuvos čempionai Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance“), pateko į ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 17-ąją vietą. Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „Tendance“) užėmė 28–29 vietą, likdami visai arti ketvirtfinalio ribos.
Pasaulio čempionais tapo pora iš Moldovos Stefanas Mantu ir Emiliana Procopciuc. Antrąją vietą iškovojo Adnagy-Danilovas Sasa ir Roberta-Andreea Cocic (Rumunija), o trečiąją vietą pelnė Tymoteuszas Korczykas ir Olga Stachowiak (Lenkija).
