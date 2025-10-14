Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Lietuvos šokėjai dalyvavo pasaulio čempionate Moldovoje

2025-10-14 18:59
2025-10-14 18:59

Praėjusį sekmadienį Kišiniove (Moldova) įvyko WDSF Jauniai II standartinių šokių pasaulio čempionatas. Šis pritraukė net 56 stipriausias jaunių poras iš įvairių šalių. Dalyviai kovojo dėl aukščiausio įvertinimo ir pasaulio čempionų vardo.

Praėjusį sekmadienį Kišiniove (Moldova) įvyko WDSF Jauniai II standartinių šokių pasaulio čempionatas. Šis pritraukė net 56 stipriausias jaunių poras iš įvairių šalių. Dalyviai kovojo dėl aukščiausio įvertinimo ir pasaulio čempionų vardo.

0

Lietuvai šiame turnyre atstovavo dvi poros. Lietuvos čempionai Eimantas Vilčinskas ir Kira Volkova (Vilniaus „AJ dance“), pateko į ketvirtfinalį ir galutinėje įskaitoje užėmė 17-ąją vietą. Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „Tendance“) užėmė 28–29 vietą, likdami visai arti ketvirtfinalio ribos.

Pasaulio čempionais tapo pora iš Moldovos Stefanas Mantu ir Emiliana Procopciuc. Antrąją vietą iškovojo Adnagy-Danilovas Sasa ir Roberta-Andreea Cocic (Rumunija), o trečiąją vietą pelnė Tymoteuszas Korczykas ir Olga Stachowiak (Lenkija).

