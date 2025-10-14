Sėkminga lietuvių išvyka į imtynių turnyrą Švedijoje – iškovoti penki medaliai

Graikų-romėnų imtynių stiliaus jaunių (U17) varžybose Domantas Merkelis įveikė tris varžovus ir užėmė pirmą vietą. Svoryje iki 55 kilogramų lietuvis patiesė brolius Dario ir Marco Limacherius iš Šveicarijos bei švedą Lucasą Nockmarą. Turnyro metu Domantas neprarado nei vieno taško, o bendras dvikovų rezultatas 19:0! Svoryje kovojo 7 atletai.
Moterų imtynių turnyre Karina Šacaitė (76 kg) dėl aukso medalio varžėsi iki dviejų pergalių su vienintele varžove iš Šveicarijos. Pirma dvikova baigėsi lygiosiomis 10:10, tačiau pagal papildomus kriterijus pergalė atiteko mūsų šalies imtynininkei. Antrame rate nugalėjo Julia Lotscher, tačiau K. Šačaitė varžovę paguldė ant menčių pirmame lemiamo mūšio kėlinuke.
Antrąsias vietas turnyre užėmė klasikas Laurynas Gackas (97 kg; 3 dal.) ir laisvūnas Arnas Babrauskis (U14; 68 kg; 8 dal.).
Bronzos medaliu tenkinosi Eimantas Andriuška (67 kg; 7 dal.).
