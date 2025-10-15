Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Anadolu Efes“ bosas neigia gandus apie galimą Šmito išvykimą

2025-10-15 17:13
2025-10-15 17:13

Latvis Rolandas Šmitas antrą sezoną iš eilės neturi solidaus vaidmens Stambulo „Anadolu Efes“ klube, o jo era Turkijoje gali būti baigta.

R.Šmitas keis klubą?

Latvis Rolandas Šmitas antrą sezoną iš eilės neturi solidaus vaidmens Stambulo „Anadolu Efes" klube, o jo era Turkijoje gali būti baigta.

1

Ispanijos žiniasklaidoje imta abejoti aukštaūgio ateitimi Stambule. Buvo teigiama, kad jo situaciją stebi kol kas Eurolygoje be pergalių esanti Vitorijos „Baskonia“, kurios garbę gina Tadas Sedekerskis.

Tiesa, kiek vėliau komandos vadovas Ismailas Šenolas „Sportando“ tokius gandus paneigė.

R.Šmitas Eurolygoje per 14 minučių pelno 5 taškus, atkovoja 2,2 kamuolio, atlieka rezultatyvų perdavimą ir renka 4,5 naudingumo balo.

