„Anadolu Efes“ bosas neigia gandus apie galimą Šmito išvykimą

Ispanijos žiniasklaidoje imta abejoti aukštaūgio ateitimi Stambule. Buvo teigiama, kad jo situaciją stebi kol kas Eurolygoje be pergalių esanti Vitorijos „Baskonia“, kurios garbę gina Tadas Sedekerskis.
Tiesa, kiek vėliau komandos vadovas Ismailas Šenolas „Sportando“ tokius gandus paneigė.
R.Šmitas Eurolygoje per 14 minučių pelno 5 taškus, atkovoja 2,2 kamuolio, atlieka rezultatyvų perdavimą ir renka 4,5 naudingumo balo.
