  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Virna Jandiroba po pralaimėtos „UFC 321“ kovos: „Aš vis vien esu čempionė“

2025-10-28 16:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 16:02

Šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykstančiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre įspūdingą kovą pademonstravo Mackenzie Dern ir Virna Jandiroba. Penkių raundų titulinėje kovoje M. Dern iškovojo laisvąjį UFC svorio kategorijos iki 115 svarų čempionės diržą, pergalę iškovojusi vieningu teisėjų sprendimu (48-47 x 2, 49-46).

Virna Jandiroba | „Stop“ kadras

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Dern atliko net 249 tikslius smūgius, o V. Jandiroba – 208. V. Jandiroba sugebėjo 9 kartus parversti varžovę ir kontroliavo ją parteryje 9 min. 7 sek. M. Dern varžovę parvertė 2 sykius ir dominuojančią poziciją buvo užsiėmusi 3 min. 45 sek.

V. Jandiroba po nesėkmės išplatino pirmą pranešimą.

„Niekada nebuvau bailė. Narve koviausi laikydamasi tų pačių principų kaip ir gyvenime – nebijau būti savimi ir žengti savo pasirinktu gyvenimo keliu. Tęsiu tai ir toliau. Su diržu ar be jo – aš vis tiek čempionė. Ačiū visiems jums už palaikymą ir man parodytą meilę“, – rašė V. Jandiroba.

Nors kova ir buvo apylygė, tačiau MMA žurnalistams nekilo abejonių, kad būtent M. Dern buvo verta tapti naująja čempione. Po kovos buvo apklausti 20 MMA žurnalistų ir visi jie teigė, kad pergalę būtų atidavę M. Dern: 12 iš jų – rezultatu 49:46, o likę 8 – 48:47.

