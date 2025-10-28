Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC legendos siūlymas: „Jei UFC tai padarytų, tada įdūrimai į akis labai greitai pasibaigtų“

2025-10-28 18:32
2025-10-28 18:32

Tomas Aspinallas ir Cirylas Gane'as | Scanpix nuotr.

Praėjusį šeštadienį Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykusiame „UFC 321“ mišrių kovos menų (MMA) turnyre nusivylimu baigėsi pagrindinė vakaro kova dėl UFC sunkiasvorių čempiono titulo, kai pretendentas į titulą Cirylo Gane'o (13-2 MMA, 10-2 UFC, 1 be nugalėtojo) paskutinėmis pirmojo raundo sekundėmis dūrė pirštais į akis UFC sunkiasvorių čempionui Tomui Aspinallui (15-3 MMA, 8-1 UFC, 1 be nugalėtojo) ir kova buvo paskelbta neįvykusia.

Daugiausiai pergalių UFC istorijoje pasiekęs (27) ir daugiausiai kovų turėjęs Jimas Milleris pats per karjerą niekada neįdūrė varžovui į akį ir yra įsitikinęs, kad šioje situacijoje kaltos ne pirštinės, o kovotojas.

„Norite, kad pasakyčiau paslaptį? Ne pirštinės čia kaltos. Įdūrimai į akis vyksta tuomet, kai kovotojo vidinės kalės balsas pradeda raginti jį vengti kovos ir būti pasyviam. Tą vidinės kalės balsą reikia nutildyti. Mano nuomone, už įdūrimą varžovui į akį iš kovotojo iš karto turi būti atimamas taškas bei tam tikras procentas nuo jo uždarbio. Jei UFC tai padarytų, tada įdūrimai į akis labai greitai pasibaigtų“, – sakė J. Milleris.

Kitokį pasiūlymą pateikė Conoro McGregoro treneris Johnas Kavanagh. Jis priminė, kad „Pride“ laikais įdūrimų į akis praktiškai nebūdavo ir pasiūlė keisti pirštinių dizainą.

