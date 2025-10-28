UFC legendos siūlymas: „Jei UFC tai padarytų, tada įdūrimai į akis labai greitai pasibaigtų“

Daugiausiai pergalių UFC istorijoje pasiekęs (27) ir daugiausiai kovų turėjęs Jimas Milleris pats per karjerą niekada neįdūrė varžovui į akį ir yra įsitikinęs, kad šioje situacijoje kaltos ne pirštinės, o kovotojas.
„Norite, kad pasakyčiau paslaptį? Ne pirštinės čia kaltos. Įdūrimai į akis vyksta tuomet, kai kovotojo vidinės kalės balsas pradeda raginti jį vengti kovos ir būti pasyviam. Tą vidinės kalės balsą reikia nutildyti. Mano nuomone, už įdūrimą varžovui į akį iš kovotojo iš karto turi būti atimamas taškas bei tam tikras procentas nuo jo uždarbio. Jei UFC tai padarytų, tada įdūrimai į akis labai greitai pasibaigtų“, – sakė J. Milleris.
Good morning people— RedWolf🐺 (@RedWolfMMA) October 26, 2025
Here's Jim Miller, 43 UFC Fight veteran who in that time never landed a single eye poke on an opponent, reminding us that it's not the gloves that cause the pokes it's the "little bitch voice inside" 👀 #UFC321 pic.twitter.com/fHgW0vpY61
Kitokį pasiūlymą pateikė Conoro McGregoro treneris Johnas Kavanagh. Jis priminė, kad „Pride“ laikais įdūrimų į akis praktiškai nebūdavo ir pasiūlė keisti pirštinių dizainą.
Any PrideFC fans? Am I forgetting or was there almost no eye pokes? Almost every UFC card has an eye poke. pic.twitter.com/pxE6gNfix6— Coach JK (@John_Kavanagh) October 26, 2025
