Pažymiai „Žalgirio“ žaidėjams: Francisco šou ir ko iki dešimtuko trūko Wrightui?

Žalgiriečiai pabėgo nuo varžovų jau susitikimo pradžioje ir nors Bolonijos klubas ketvirtajame kėlinyje buvo priartėjęs iki keturių taškų, tačiau tuomet Kauno komanda surengė lemiamą spurtą ir šventė pergalę.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais. Be įvertinimo liko Laurynas Birutis ir Mantas Rubštavičius, kurių atkarpos buvo gana trumpos.
#3 Sylvainas Francisco (25 min., 23 tšk., 3 atk. kam., 10 rez. per., 1 per. kam., 1 kld., 1 blk., 35 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Prancūzo pasirodymas tapo tarsi pavyzdžiu, koks turi būti dešimtuko vertas žaidimas. Žalgirietis buvo tiesiog įspūdingas abejose aikštės pusėse. Gynyboje jo spaudimas ženkliai prisidėjo prie to, kad būtų pristabdytas C.Edwardsas, o jo blokas buvusiam komandos draugui buvo išties fantastiškas. Puolime S.Francisco buvo tiesiog nesulaikomas. Prasiveržęs į baudos aikštelę jis tiek pats rinko taškus, tiek skirstė perdavimus komandos draugams. Galiausiai būtent šio gynėjo puiki atkarpa leido „Žalgiriui“ nusilaužti šias rungtynes. Mačą gynėjas baigė su dvigubu dubliu, o iki karjeros pasirodymo jam pritrūko vos 1 naudingumo balo.
#7 Mosesas Wrightas (22 min., 14 tšk., 8 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 3 blk., 23 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Po mačo T.Masiulis vis dar turėjo šiek tiek priekaištų aukštaūgiui dėl gynybos, tačiau natūralu, kad treneris nori spausti maksimumą iš žaidėjo. Taip, buvo epizodai, kai M.Wrightas nesugebėjo laiku prasižengti ar suvėlavo gynyboje, tačiau buvo ir trys jo blokai bei net keli kamuolio pamušimai, nutraukę varžovų atakas. Puolime M.Wrightas vėl buvo pastebimas ir ryškus. Perdavimai jam baigėsi įspūdingais dėjimais, o jo kova dėl atšokusių kamuolių abejose aikštės pusėse negalėjo nežavėti. Tokio lygio vidurio puolėjo „Žalgiris“ neturėjo jau gana seniai ir nors tobulumui ribų nėra, tačiau daugelį turbūt tenkina ir dabartinė M.Wrighto versija.
#8 Ignas Brazdeikis (22 min., 2 tšk., 4 atk. kam., 4 rez. per., 1 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Svarbus vaidmuo šįkart teko ir I.Brazdeikiui, kurio minutės išaugo po to, kai traumą patyrė N.Williamsas-Gossas. Iki šio mačo blankiai atrodęs gynėjas rezultatyvumu nespindėjo ir vos sykį veidu į krepšį įveikė Derricką Alstoną. Vis tik šįkart I.Brazdeikis aikštėje jautėsi gerokai užtikrinčiau ir smagu buvo stebėti jo pastangas gynyboje. Jo darbas „1 prieš 1“ ginantis prieš žaidėją su kamuoliu net keliskart gelbėjo kauniečius nuo taškų. Čia vėl norisi pabrėžti būtent aktyvias žalgiriečių rankas gynyboje, ką itin efektyviai naudojo būtent I.Brazdeikis. „Žalgiris“ varžovams pasiūlė daug fiziškumo, kontakto ir didelis I.Brazdeikio kūnas čia taip pat buvo svarbus.
#10 Ąžuolas Tubelis (19 min., 10 tšk., 7 atk. kam., 1 rez. per., 1 per. kam., 1 blk., 16 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Varžovai rungtynes pradėjo su mobiliu penketu ir „Žalgiris“ čia turėjo savo atsakymą – Ą.Tubelis vidurio puolėjo pozicijoje, kas tikrai pasiteisino. Nors buvęs žalgirietis A.Smailagičius vėliau savo taškus susirinko, o ir pačiam Kauno ekipos aukštaūgiui sykį nepavyko įkrauti kamuolio per serbą, tačiau Ą.Tubelio pasirodymas taip pat buvo teigiamas. Susikeitimo gynyba atrodė išties efektyviai, o pats žalgirietis turėjo itin daug energijos. Ą.Tubelis puikiai jautėsi tiek atviroje aikštėje, tiek besileisdamas arčiau krepšio „2 prieš 2“ situacijose, o jo dėjimas po S.Francisco perdavimo mačo pabaigoje tapo tikra vakaro kulminacija.
#12 Maodo Lo (18 min., 0 tšk., 3 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 4 kld., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Rezervų vis tik buvo ir šiame mače ir ryškiausias šioje vietoje yra M.Lo pasirodymas. Į rungtynes vokiečiui puolime įeiti taip ir nepavyko. Gynėjas prametė visus 4 metimus „iš žaidimo“, o prie to galima pridėti dar ir 4 klaidas. Vis tik tai turbūt ir yra didžiausia šio sezono Kauno komandos stiprybė, kad net ir nesužaidus vienam iš lyderių, į jo vietą gali stoti kitas.
#14 Dustinas Sleva (22 min., 13 tšk., 3 atk. kam., 1 kld., 13 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Prie svarbiausių pergalės kalvių norisi priskirti ir šį legionierių. Aukštaūgis puikiai atrodė susikeitimuose gynyboje, o jo energija vėl buvo aukščiausio lygio. D.Sleva puikiai bėgo į greitą puolimą ir nuostabiai kovojo dėl kamuolių lipdamas ant lentos. Vėl norisi paminėti tuos kauniečių kamuolio pamušimus, kurių nemažai atliko ir D.Sleva. Prie to pridėkime dar ir tai, kad aukštaūgis sugebėjo pataikyti pora tritaškių ir taip išplėsti žalgiriečių puolimą.
#51 Arnas Butkevičius (17 min., 2 tšk., 1 atk. kam., 1 rez. per., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kalbant apie A.Butkevičių, praktiškai visada norisi pradėti nuo gynybos. Šįkart „Žalgiris“ nebandė nuo mačo pradžios užmesti puolėjo ant C.Edwardso, tačiau vėl savo atkarpą prieš šį gynėją Kauno ekipos žaidėjas turėjo. Varžovų lyderis tuo metu jau buvo gana išsimušęs ir prametė kelis netgi gana padorius metimus. Į krepšį pats A.Butkevičius daug nežiūrėjo ir „iš žaidimo“ atakavo tik sykį, kai jau baiginėjosi atakos laikas, o vienintelius taškus pelnė baudų metimais.
#91 Deividas Sirvydis (26 min., 11 tšk., 1 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Jau pirmajame ketvirtyje „Žalgirio“ puolimą išjudino būtent D.Sirvydžio tritaškiai. Nors pirmasis jo bandymas nebuvo sėkmingas, tačiau vėliau „ispaniškas pikenrolas“ išvadavo D.Sirvydį iš varžovų gynybos ir šis savąsias progas jau išnaudojo efektyviai. Puolime vis tik šiek tiek vėl trūko užtikrintumo žaidžiant su kamuoliu. Jeigu D.Sirvydis gauna daugiau kontakto, turėdamas kamuolį savo rankose, dažnu atveju žalgirietis sutrinka. Vis tik smagu matyti po truputį po sunkaus sezono starto įsibėgėjantį ir D.Sirvydį.
#92 Edgaras Ulanovas (23 min., 8 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Kapitonas ir šiose rungtynėse buvo antras žaidėjas ekipoje pagal praleistas minutes. Varžovai suteikė nemažai laisvės E.Ulanovui perimetre ir jo pirmieji tolimi metimai nekrito, tačiau mačo pabaigoje ir šis puolėjas sugebėjo pataikyti iš trijų taškų zonos. Pirmoje susitikimo pusėje E.Ulanovas sykį gerai sužaidė nugara į krepšį, taip pat išprovokavo kelias varžovų pražangas. Galbūt ne pačios efektingiausios ar efektyviausios kauniečio rungtynės, bet kaip po mačo ir teigė T.Masiulis, kapitonas nėra tas žmogus, aplink kuri suktųsi ekipos žaidimas.
