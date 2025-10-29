Tarptautiniame skvošo turnyre Kaune – lietuvių medaliai

Merginų jaunimo (iki 19 metų) kategorijoje bronzą iškovojo Gertrūda Kudirkaitė. Lietuvė laimėjo 4 mačus iš 6 ir nusileido tik favoritėms – nugalėtojai anglei Shae Paterson ir antrą vietą užėmusiai airei Isabel Siobhan Fallon. Kornelija Kranauskaitė liko 4-a, o Mila Ignatjevaitė – 7-a.
Toje pačioje amžiaus grupėje tarp vaikinų Simas Skorupskas liko 5-as, o nugalėjo lenkas Janas Samborskis.
Jaunių (iki 17 metų) varžybose Vilius Rimkevičius buvo 4-as, tarp jaunučių Edvinas Vertelis taip pat užėmė 4-ą vietą, Dovydas Vasiliauskas – 5-ą, o Grantas Narbutas – 6-ą.
Vaikų (iki 13 metų) varžybose sidabrą pelnė Adomas Vasiliauskas, o Juozas Surdokas buvo ketvirtas.
