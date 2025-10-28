Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos badmintonininkų pergalės ir medaliai tarptautiniuose turnyruose Estijoje

2025-10-28 15:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-28 15:00

Estijoje vyko tarptautiniai jaunių ir jaunimo badmintono turnyrai, kuriuose medaliais džiugino Lietuvos žaidėjai.

Lietuvos badmintono federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Estijoje vyko tarptautiniai jaunių ir jaunimo badmintono turnyrai, kuriuose medaliais džiugino Lietuvos žaidėjai.

REKLAMA
0

„YONEX Estonian Junior“ jaunimo turnyre čempionais tapo Nojus Tenikaitis ir Aurelija Ramaneckaitė. Jie mišrių dvejetų finale 19:21, 21:18, 21:18 išplėšė pergalę prieš tautiečius – Jorį Ivanauską ir Tają Leonovič.

Rokas Lesinskas vaikinų vienetuose laimėjo sidabrą, o dvejetuose jis antrą vietą užėmė kartu su N. Tenikaičiu. Dvejetų bronzą pelnė J. Ivanauskas su Kipru Sakalausku. Bronzą Lietuvai pridėjo ir merginų duetas – T. Leonovič su A. Ramaneckaite.

„YONEX Estonian U17 International“ jaunių turnyre triumfavo Dominikas Tankevičius su Uma Ivanauskaite. Mišrių dvejetų finale lietuviai 21:19, 21:17 nugalėjo latvius – Regnarą Bajarą ir Madarą Gaurę.

Merginų dvejetų bronzą pelnė Ieva Paškevičiūtė ir Nomeda Seniūnaitė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų