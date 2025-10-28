Lietuvos badmintonininkų pergalės ir medaliai tarptautiniuose turnyruose Estijoje

„YONEX Estonian Junior“ jaunimo turnyre čempionais tapo Nojus Tenikaitis ir Aurelija Ramaneckaitė. Jie mišrių dvejetų finale 19:21, 21:18, 21:18 išplėšė pergalę prieš tautiečius – Jorį Ivanauską ir Tają Leonovič.
Rokas Lesinskas vaikinų vienetuose laimėjo sidabrą, o dvejetuose jis antrą vietą užėmė kartu su N. Tenikaičiu. Dvejetų bronzą pelnė J. Ivanauskas su Kipru Sakalausku. Bronzą Lietuvai pridėjo ir merginų duetas – T. Leonovič su A. Ramaneckaite.
„YONEX Estonian U17 International“ jaunių turnyre triumfavo Dominikas Tankevičius su Uma Ivanauskaite. Mišrių dvejetų finale lietuviai 21:19, 21:17 nugalėjo latvius – Regnarą Bajarą ir Madarą Gaurę.
Merginų dvejetų bronzą pelnė Ieva Paškevičiūtė ir Nomeda Seniūnaitė.
