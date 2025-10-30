Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Spanoulis liks Graikijos krepšinio rinktinės vyr. treneriu

2025-10-30 11:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 11:11

Monako „AS Monaco“ vairininkas Vassilis Spanoulis ir toliau treniruos Graikijos rinktinę.

V.Spanoulis toliau dirbs rinktinėje (FIBA nuotr.)

Monako „AS Monaco“ vairininkas Vassilis Spanoulis ir toliau treniruos Graikijos rinktinę.

0

„Gazzetta“ skelbia, kad V.Spanoulis ves rinktinę į priekį 2027 m. pasaulio čempionato atrankoje.

Tiesa, dėl darbo klube graikas vadovaus rinktinei tik pirmosiose lapkričio „lango“ atrankos rungtynėse su Rumunija.

2023 m. Graikijos rinktinės vairą perėmusi šalies legenda šiemet iškovojo Europos čempionato bronzą.

