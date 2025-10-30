Spanoulis liks Graikijos krepšinio rinktinės vyr. treneriu

„Gazzetta“ skelbia, kad V.Spanoulis ves rinktinę į priekį 2027 m. pasaulio čempionato atrankoje.
Tiesa, dėl darbo klube graikas vadovaus rinktinei tik pirmosiose lapkričio „lango“ atrankos rungtynėse su Rumunija.
2023 m. Graikijos rinktinės vairą perėmusi šalies legenda šiemet iškovojo Europos čempionato bronzą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA