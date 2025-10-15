Žygimantas Gališanskis pasiekė dar neregėtą rezultatą Europos paplūdimio sprinto irklavimo čempionate

Lietuvis vyrų vienviečių valčių rungties ketvirtfinalyje distanciją įveikė per 2 min. 21.02 sek. Tai – geriausias rezultatas per šios rungties istoriją.
Iki šiol rekordas priklausė ispanui Adrianui Miramonui Quirogai. Jis dar 2019 m. finišavo per 2 min. 21.93 sek. ir net 6 metus niekas nesugebėjo pagerinti šio rezultato.
Ž. Gališanskis galutinėje čempionato įskaitoje liko 4-as. Po pergalės ketvirtfinalyje lietuvis pusfinalyje vos 1.08 sek. atsiliko nuo ispano Anderio Martino, o B finale dėl bronzos 4.24 sek. pralaimėjo prancūzui Mathis Nottelet.
Paplūdimio sprintas – naujoji olimpinė irklavimo rungtis, debiutuosianti ne tik 2028 m. Los Andželo vasaros olimpinėse žaidynėse, bet ir 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.
