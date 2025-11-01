„Gyvename beprotiškame pasaulyje“: Didžiosios Britanijos kanojininkas ilgam suspenduotas dėl nepadoraus vaizdo įrašo

Drausmės komisija nustatė, kad K. Adamsas Rozentalis „rimtai apjuodino sporto reputaciją“, kai šių metų kovą savo viešoje „Instagram“ paskyroje įkėlė vaizdo įrašą, kuriame, kaip nurodoma sprendime, jis atlieka „lytinį veiksmą“ lėktuve. Komisijos vertinimu, tai prilygsta šiurkščiam nusižengimui.
Be dvejų metų diskvalifikacijos nuo visų varžybų ir treniruočių, sportininkas taip pat buvo pašalintas iš „World Class Programme“ – Didžiosios Britanijos Sporto Loterijos finansuojamos programos, skirtos pasirengti 2028 ir 2032 metų olimpinėms žaidynėms, – sprendimą priėmė organizacija „Paddle UK“.
23-ejų metų K. A. Rozentalis „BBC Sport“ sakė, kad tokia bausmė yra „labai griežta“, ir pareiškė nesigailintis paskelbto vaizdo įrašo.
„Tokios diskvalifikacijos niekada nebūtų buvę, jei sportininkai būtų tinkamai finansuojami, – teigė jis. – Suprantu, kad vaizdo įrašas galėjo būti pavadintas beprotišku, tačiau jis nebuvo neteisėtas ir tikrai neturėtų būti priežastis uždrausti sportininkui dalyvauti varžybose.“
Pasak K. A. Rozentalio, jo paskutinioji finansinė parama iš „Paddle UK“ siekė 16 tūkst. svarų per metus, tačiau jis tvirtina, kad per laikotarpį nuo sausio iki gegužės iš socialinių tinklų turinio uždirbo daugiau nei 100 tūkst. svarų.
„Paddle UK“ teigimu, sprendimą priėmė drausmės komisija po nepriklausomo tyrimo ir posėdžio, kuriame dalyvavo ir pats sportininkas.
Organizacija patvirtino, kad K. A. Rozentalis „prisipažino paskelbęs nepadorų vaizdo įrašą savo viešame „Instagram“ profilyje, kuris vėliau buvo pašalintas dėl aiškiai nepadoraus turinio“.
Komisijos vertinimu, tai pažeidė drausmės politikos punktus, susijusius su „nepadoriu, įžeidžiančiu ar amoraliu elgesiu“ bei „įžeidžiančiu socialinių tinklų naudojimu“.
Anksčiau K. A. Rozentalis žiniasklaidai buvo sakęs, kad nežinojo savo suspendavimo priežasties, tačiau įtarė, jog tai gali būti susiję su jo paskyra prenumeruojamo turinio platformoje „OnlyFans“, garsėjančioje suaugusiųjų turiniu. Komisija nustatė, kad šiuo klausimu sportininkas „tyčia klaidino žiniasklaidą“.
Paklaustas, ar gailisi paskelbęs vaizdo įrašą, K. A. Rozentalis „BBC Sport“ sakė: „Dabar, pažvelgęs atgal, tikriausiai tokio dalyko neskelbčiau. Tačiau atsimenu, kokioje būsenoje buvau, kai tai nufilmavau ir paskelbiau. Tai buvo pirmas kartas gyvenime, kai pamačiau realią pažangą savo finansinėje situacijoje. Pirmas kartas, kai galėjau pats finansuoti savo treniruotes.
Tai buvo pirmas kartas, kai galėjau nupirkti kažką gražaus savo mamai, kuri dėl manęs paaukojo viską, kad galėčiau siekti savo svajonės. Ir visa tai atėjo iš tokių „beprotiškų“ vaizdo įrašų, kaip tas, dėl kurio buvau diskvalifikuotas.
Mačiau tiesioginį ryšį tarp šių vaizdo įrašų ir mano gyvenimo pagerėjimo. Buvau tokioje būsenoje, kad žinojau – viskas, ką turiu daryti, tai kurti tokius įrašus toliau. Gyvename beprotiškame pasaulyje. Nesigailiu.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!