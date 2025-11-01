 
TV3 naujienos > Sportas

Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Švedija – Lietuva

2025-11-01 12:30 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 12:30

Lietuvos vyrų regbio rinktinė šeštadienį pratęs kovas antrajame pagal pajėgumą Europos čempionato „Trophy“ divizione. Antrojo turo rungtynėse lietuviai svečiuose susitiks su Švedijos rinktine. Tiesioginę rungtynių vaizdo transliaciją nuo 15 val. galėsite stebėti Sportas.lt portale.

Lietuvių ir lenkų rungtynės | Evaldo Černiausko nuotr.

0

Praėjusią savaitę pirmojo turo rungtynėse namuose lietuviai 8:41 pralaimėjo diviziono favoritei – Lenkijai. Švedai naująjį ciklą taip pat pradėjo praėjusią savaitę, kai savų fanų akivaizdoje 57:12 sutriuškino Kroatiją.

Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:

Praėjusiame cikle Lietuvos ir Švedijos rinktinės žaidė Panevėžyje. Tąkart mūsiškiai pralaimėjo rezultatu 19:46.

Šiemet lietuvių dar lauks ir trečiojo turo mačas. Lapkričio 15 dieną mūsiškiai svečiuose susitiks su iš žemesnio diviziono pakilusia Danija.

