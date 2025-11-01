Europos „Trophy“ regbio čempionatas: Švedija – Lietuva

Praėjusią savaitę pirmojo turo rungtynėse namuose lietuviai 8:41 pralaimėjo diviziono favoritei – Lenkijai. Švedai naująjį ciklą taip pat pradėjo praėjusią savaitę, kai savų fanų akivaizdoje 57:12 sutriuškino Kroatiją.
Lietuvos regbio rinktinės sudėtis:
Praėjusiame cikle Lietuvos ir Švedijos rinktinės žaidė Panevėžyje. Tąkart mūsiškiai pralaimėjo rezultatu 19:46.
Šiemet lietuvių dar lauks ir trečiojo turo mačas. Lapkričio 15 dieną mūsiškiai svečiuose susitiks su iš žemesnio diviziono pakilusia Danija.
