Tubučio dvigubas dublis ir Kačino pasirodymas virto dramatišku maču

2025-11-09 15:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 15:43

Lenkijos pirmenybėse apmaudžiai pirmą kartą suklupo Mindaugo Kačino atstovaujama ekipa.

E.Tubutis surinko dvigubą dublį

0

Sopoto „Trefl“ (5/1) namie 83:85 (23:22, 14:17, 20:23, 26:23) nusileido Gdynės „Arka“ (4/2) klubui.

Šeimininkai likus dviem sekundėms išlygino rezultatą, tačiau per likusį laiką Courtney Ramey spėjo išprovokuoti pražangą ir baudų metimais nulemti rungtynes.

Nugalėtojams Einaras Tubutis per 28 minutes surinko 10 taškų (2/5 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 3/4 baudų metimų), 11 atkovotų, perimtą ir prarastą kamuolį, bloką, 3 pražangas bei 18 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

19 taškų į pergalę įnešė Michaelas Okauru (6 rez. perd., 6/20 metimų), po 12 – Jaroslawas Zyskowskis (6 atk. kam.) ir C.Ramey (2/7 tritaškių), po 10 – Kamilis Lačynskis (5 rez. perd., 5 klaidos, 3/9 tritaškių) ir Luke’as Barrettas (6 atk. kam., 4/5 dvitaškių).

Sopoto klube M.Kačinas taip pat buvo arti dvigubo dublio – 30 minučių, 9 taškai (1/4 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 4/4 baudų metimų), 10 atkovotų ir prarastas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, blokas, 3 pražangos bei 12 naudingumo balų.

18 taškų „Trefl“ gretose pelnė Jakubas Schenkas (8 rez. perd., 5 klaidos, 4/8 tritaškių), 16 – Paulas Scruggsas (10 atk. kam., 5 rez. perd.), 14 – Mikolajus Witlinskis, 12 – Raymondas Cowelsas.

Į viršų