 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Katalonijos derbyje lietuvių atstovaujama Žironos ekipa nugalėjo „Barcelona“

2025-11-09 15:28 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 15:28

Ispanijos pirmenybėse skaudžią nesėkmę sugėrė Barselonos „Barcelona“ (2/4).

M.Gebenas buvo tarp svarbiausių Žironos ekipoje

Ispanijos pirmenybėse skaudžią nesėkmę sugėrė Barselonos „Barcelona“ (2/4).

REKLAMA
0

Joano Penarroyos auklėtiniai išvykoje pralaimėjo Katalonijos derbį prieš Žironos „Basquet“ (2/4) – 78:96 (18:30, 15:17, 21:30, 24:19).

Dviženkliu skirtumas tarp komandų tapo dar pirmajame kėlinyje, o po ilgosios pertraukos perkopė ir 20 taškų ribą (57:37) bei neaptirpo iki finalinės sirenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nugalėtojams Martinas Gebenas per 19 minučių surinko 12 taškų (2/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 5/5 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas bei 15 naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA

Mindaugo Sušinsko statistika – 18 minučių, 3 taškai (1/6 tritaškių), 4 atkovoti kamuoliai, 5 pražangos ir „minus 4“ naudingumo balai.

REKLAMA

18 taškų Žironos klubui pelnė Pepas Busquetsas, 16 – Derekas Needhamas (4/8 tritaškių), po 15 – Jose Vildoza (4/8 tritaškių) ir Otis Livingstonas (2/7 tritaškių, 6 rez. perd.).

Barselonos klubui 18 taškų atnešė Willy Hernangomezas (5/8 dvitaškių), 15 – Nicolas Laprovittola (3/6 tritaškių), 12 – Kevinas Punteris (2/5 tritaškių), 10 – Dario Brizuela (2/4 tirtaškių).

„Barcelona“ visuose turnyruose patyrė jau trečiąją nesėkmę paeiliui ir dar laukia dviguba Eurolygos savaitė, kurią katalonai pradės Miunchene, o baigs namie priimdami Bolonijos „Virtus“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų