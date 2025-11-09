Katalonijos derbyje lietuvių atstovaujama Žironos ekipa nugalėjo „Barcelona“

Joano Penarroyos auklėtiniai išvykoje pralaimėjo Katalonijos derbį prieš Žironos „Basquet“ (2/4) – 78:96 (18:30, 15:17, 21:30, 24:19).
Dviženkliu skirtumas tarp komandų tapo dar pirmajame kėlinyje, o po ilgosios pertraukos perkopė ir 20 taškų ribą (57:37) bei neaptirpo iki finalinės sirenos.
Nugalėtojams Martinas Gebenas per 19 minučių surinko 12 taškų (2/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio, 5/5 baudų metimų), 3 atkovotus, perimtą ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas bei 15 naudingumo balų.
Mindaugo Sušinsko statistika – 18 minučių, 3 taškai (1/6 tritaškių), 4 atkovoti kamuoliai, 5 pražangos ir „minus 4“ naudingumo balai.
18 taškų Žironos klubui pelnė Pepas Busquetsas, 16 – Derekas Needhamas (4/8 tritaškių), po 15 – Jose Vildoza (4/8 tritaškių) ir Otis Livingstonas (2/7 tritaškių, 6 rez. perd.).
Barselonos klubui 18 taškų atnešė Willy Hernangomezas (5/8 dvitaškių), 15 – Nicolas Laprovittola (3/6 tritaškių), 12 – Kevinas Punteris (2/5 tritaškių), 10 – Dario Brizuela (2/4 tirtaškių).
„Barcelona“ visuose turnyruose patyrė jau trečiąją nesėkmę paeiliui ir dar laukia dviguba Eurolygos savaitė, kurią katalonai pradės Miunchene, o baigs namie priimdami Bolonijos „Virtus“.
