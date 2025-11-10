Gijasovas reikalauja WBA titulinės kovos: „Rolly“, Stanionis ar Pacquiao – noriu savo šanso“

Š. Gijasovas aiškiai pareiškė, kad kitas jo žingsnis – kova dėl WBA pasaulio čempiono titulo. Jis jau daugiau nei dvejus metus yra pirmasis reitinge ir net du kartus paskelbtas privalomuoju pretendentu.
„Nesvarbu, kas per pastaruosius dvejus metus turėjo šį diržą – visi rado būdų manęs išvengti, – sakė Š. Gijasovas. – Dvejus metus esu privalomasis pretendentas ir laukiu savo šanso kovoti dėl WBA titulo.“
Sprendimas priimtas dabar, kai vyksta derybos su R. Romero, o abi pusės turi laiko tik iki ketvirtadienio susitarti dėl kovos sąlygų. Deja, atrodo, kad R. Romero komanda daugiau pastangų įdėjo siekdama surengti kovą su legendiniu Manny Pacquiao (62-8-3, 39 nokautų), nei derėdamasi su Š. Gijasovu.
„Man visiškai nerūpi „Rolly“ ir tai, ką jis bando daryti, – tęsė Š. Gijasovas. – Rūpi tik mano šansas kovoti dėl titulo. Nesvarbu, kas turi diržą. Prašau tik vieno – galimybės, kuri man buvo pažadėta ir kurios nusipelniau. Nenoriu vėl leisti kitiems kautis vietoj manęs. Tą dariau jau per daug kartų, bet niekas už mane to paties nepadarė.“
Š. Gijasovas į pirmąją vietą WBA pusvidutinio svorio kategorijos reitinge buvo pakeltas 2023 m. spalį, kai tapo aišku, jog Vergilas Ortizas pasitraukė iš šios svorio kategorijos. Šis sprendimas buvo priimtas po keturių mėnesių nuo Š. Gijasovo pergalės vieningu teisėjų sprendimu prieš nenugalėtą Haroldą Calderoną 2023 m. birželį vykusioje pretendento į titulą kovoje.
Nuo to laiko uzbekas laimėjo dar tris kovas, tačiau nė viena iš jų nebuvo dėl jokio WBA titulo.
Jis šių metų pradžioje turėjo susitikti su tuometiniu čempionu lietuviu Eimantu Stanioniu, bet sutiko pasitraukti į šalį kaip paslaugą vadybininkams iš „Matchroom Boxing“. Šis sprendimas leido surengti E. Stanionio ir Jarono Enniso IBF ir WBA titulų suvienijimo kovą – su sąlyga, kad laimėtojas per 120 dienų privalės kautis su Š. Gijasovu.
J. Ennisas laimėjo prieš E. Stanionį šeštajame raunde techniniu nokautu ir tapo dviejų diržų čempionu, paveldėjęs Š. Gijasovą kaip privalomąjį varžovą. Uzbekas tuomet kovėsi tame pačiame vakare ir išnaudojo savo progą bei ketvirtame raunde nokautavo Franco Ocampą.
„Į paskutinę kovą ėjau pasiryžęs pasiųsti žinutę, – pasakojo Š. Gijasovas. – Pagrindinės kovos laimėtojas turėjo kautis su manimi, todėl norėjau jam duoti apie ką pagalvoti. Manau, tą vakarą parodžiau vieną geriausių savo pasirodymų. Bet tai dar nebuvo geriausias mano pasirodymas – jį pasilikau titulinei kovai.“
Nors šįkart WBA elgiasi garbingai, įsakydama surengti privalomąją kovą, organizacija vis dar turi aiškintis dėl ankstesnių sprendimų, kai kiti kovotojai buvo praleisti eilėje prieš Š. Gijasovą.
Nebuvo paaiškinta, kodėl R. Romero ir Ryanas Garcia gegužę gavo teisę kovoti dėl antrinės WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo versijos. Nei vienas jų iki tol oficialiai nebuvo kovojęs šioje svorio kategorijoje – R. Garcia du kartus pasirodė virš 140 svarų tik todėl, kad nesilaikė pradinės sutarties. Įvedus dar vieną titulo versiją, WBA tik dar labiau patvirtino, jog atsisakė savo ankstesnės „vieno čempiono“ politikos.
R. Romero gegužės 2 d. Niujorke vieningu teisėjų sprendimu nugalėjo R. Garcia. Tada jau buvo aišku, kad J. Ennisas ketina kilti į aukštesnę svorio kategoriją. Netrukus po pergalės prieš E. Stanionį jis atsisakė savo diržų ir paskelbė, kad nuo šiol kovos iki 154 svarų kategorijoje, kur dabar turi laikinąjį WBA čempiono titulą.
Pagrindinis naudos gavėjas buvo R. Romero, kuris buvo pakeltas į pilnavertį čempioną ir manė esantis stiprioje pozicijoje. „Premier Boxing Champions“ net tyrė galimybę surengti jo kovą su M. Pacquiao, tačiau atrodo, kad derybos sustojo arba visai nutrūko.
Visa tai Š. Gijasovui nerūpi – jam svarbu tik tai, kad R. Romero bando nukreipti titulą kita linkme.
„Aš vis dar nežinau, kaip „Rolly“ gavo šį titulą, – stebėjosi Š. Gijasovas. – Jis nebuvo reitinguotas, taip pat ir R. Garcia. Bet jie abu aplenkė mane ir kovojo dėl mano titulo. Nežinau, kaip tai įvyko, bet man tai nesvarbu. Tiesiog duokite man šansą, kurio esu nusipelnęs. WBA tegul pati nusprendžia, su kuo tai bus, bet mano kita kova bus dėl pasaulio čempiono titulo.
Mano komanda žino savo darbą. Tikiu ja. Jie žino, kad esu pasiruošęs, kad ir kas būtų varžovas. Nesvarbu, ar tai bus R. Romero, ginantis titulą, ar E. Stanionis, ar net M. Pacquiao dėl laisvo diržo. Treniruojuosi ir išlieku pasirengęs, susitelkęs į savo svajonę iškovoti vieną titulą – o tada visus keturis ir tapti tikruoju neginčijamu čempionu.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!