Lietuvos moterų krepšinio rinktinė sieks pergalės prieš Europos čempionę

Rinktinės vyr. treneris Vilius Stanišauskas stovyklos pradžioje pabrėžė, jog pozityvių emocijų netrūksta:
„Smagu susitikti su visomis žaidėjomis po vasarą vykusio Europos čempionato. Taip pat naudinga sezono metu pakeisti aplinką. Nuotaika ir dvasia rinktinėje išskirtinė – džiaugiuosi tuo.“
Nors Lietuvos moterų rinktinė į 2027 m. mūsų šalyje vyksiantį Europos čempionatą yra patekusi šeimininkių teisėmis, atrankos rungtynių rezultatai vis tiek gali turėti įtakos ateityje, kai komandos bus skirstomos pagal pajėgumą į krepšelius.
„Jau per pirmąją treniruotę minėjau, jog atvažiavome čia rimtam darbui – norime kuo geresnės vietos savo grupėje. Artėjančios rungtynės nėra tik šiaip pasižaidimas – jos tikrai svarbios, ir tai akcentuosime kiekvieną dieną“, – kalbėjo V.Stanišauskas.
Lapkričio 16 d. Lietuvos moterų rinktinė „Twinsbet“ arenoje Vilniuje sieks revanšo prieš Europos čempionę Belgijos komandą.
„Belgijos rinktinės sudėtis dar nėra paskelbta, bet tikrai eisime kovoti. Motyvacijos niekada netrūksta, kai žaidi už Lietuvą, o kai varžovės – Europos čempionės, tai dar labiau įkvepia. Aišku, eisime kovoti dėl pergalės“, – sakė V.Stanišauskas.
Įėjimas į sekmadienio rungtynes su Belgija – nemokamas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!