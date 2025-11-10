 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Po įspūdingos dramos pasaulio čempionato finale – nusivylimas JAV stovykloje

2025-11-10 16:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-10 16:05

Sekmadienio rytą Antalijoje (Turkija) vykstančiame pasaulio paplūdimio sprinto čempionate Lietuvos irkluotojai Martyna Kazlauskaitė ir Dominykas Jančionis apgynė pasaulio čempionų titulą.

Dramatiškas finišas | „Stop“ kadras

0

Mūsų šalies duetas mišrių dviviečių valčių (CMix2x) rungties ketvirtfinalyje įveikė Lenkijos komandą, kurią aplenkė 1.44 sek. Pusfinalyje lietuviai pranoko prancūzus net 8.39 sek., o A finale po itin atkaklios kovos vos 0.24 sek. aplenkė Jungtinių Amerikos Valstijų įgulą – Serą Bussę ir Christopherį Baką. Tiek D. Jančionis, tiek jo varžovas iš JAV šoko link finišo linijos, o ją pirmasis pasiekė mūsiškis.

„Jaučiamės neblogai, bet tos paskutinės lenktynės buvo tikrai sunkios. Neslėpsime – skaudu dėl tokios baigties. Skaudu, kai viską lemia paskutinės akimirkos ir kas pirmas paspaus mygtuką. Padarėme viską, ką galėjome. Gerai čia praleidome laiką ir turime pasistengti, kad sugrįžtume būdami dar stipresni“, – sakė S. Busse.

Tiesa, bent jau Ch. Bakas šiame čempionate be aukso neliko. Jis vyrų vienviečių valčių finale nepaliko jokių vilčių ispanui Anderiui Martinui.

Primename, kad paplūdimio sprintas yra naujoji olimpinė irklavimo rungtis, debiutuosianti ne tik 2028 m. Los Andželo vasaros olimpinėse žaidynėse, bet ir 2026 m. Dakaro jaunimo vasaros olimpinėse žaidynėse.

