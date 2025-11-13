 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Irklavimas

Šanchajuje – Giedriaus Bieliausko sidabras

2025-11-13 10:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-13 10:18

Po sėkmingo pasirodymo pasaulio irklavimo čempionate Lietuvos atstovas Giedrius Bieliauskas sulaukė kvietimo dalyvauti prestižinėje Šanchajaus upės regatoje Kinijoje.

Giedrius Bieliauskas (Balint Czucz nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Po sėkmingo pasirodymo pasaulio irklavimo čempionate Lietuvos atstovas Giedrius Bieliauskas sulaukė kvietimo dalyvauti prestižinėje Šanchajaus upės regatoje Kinijoje.

REKLAMA
0

Varžybose lietuvis pademonstravo puikią sportinę formą – bendroje įskaitoje iškovojo sidabro medalį. Regatos nugalėtojai buvo nustatomi susumavus dviejų startų rezultatus.

Pirmajame plaukime G. Bieliauskas finišavo pirmas, o antrajame užėmė trečiąją vietą.

Sudėjus abiejų startų laikus paaiškėjo, kad lietuvio rezultatas buvo identiškas naujajam pasaulio čempionui, graikui Stefanui Ntouskui. Jie abu finišavo per 3 min. 10.91 sek.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų