Šanchajuje – Giedriaus Bieliausko sidabras

Varžybose lietuvis pademonstravo puikią sportinę formą – bendroje įskaitoje iškovojo sidabro medalį. Regatos nugalėtojai buvo nustatomi susumavus dviejų startų rezultatus.
Pirmajame plaukime G. Bieliauskas finišavo pirmas, o antrajame užėmė trečiąją vietą.
Sudėjus abiejų startų laikus paaiškėjo, kad lietuvio rezultatas buvo identiškas naujajam pasaulio čempionui, graikui Stefanui Ntouskui. Jie abu finišavo per 3 min. 10.91 sek.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!