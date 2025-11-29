Raimondas Krilavičius atsiprašė už necenzūrinius žodžius „UTMA 15“ turnyre ir žada nesikeikti

Jeigu pirmajame raunde A. Misiūnas pasiuntė O. Buinicką į nokdauną ir prakirto jam paakį, tai vėliau iniciatyvą perėmė O. Buinickas, tuo tarpu A. Misiūno jėgos išseko. Kadangi pirmasis raundas buvo užfiksuotas 10-8 A. Misiūno naudai, tai kitus du raundus laimėjęs O. Buinickas išplėšė lygiąsias.
Po antrojo raundo A. Misiūną kampe prižiūrėjęs Raimondas Krilavičius nevengė aštresnių žodžių, bandant motyvuoti A. Misiūną, kuris pripažino, kad „visiškai nebeturi jėgų“.
Šeštadienį R. Krilavičius socialiniuose tinkluose teigė, jog nenorėjo įžeisti O. Buinicko pavadinant jį necenzūriniais žodžiais bei atsiprašė tiek sirgalių, tiek ir A. Misiūno varžovo.
„Daugelis Jūsų jau tikriausiai girdėjo žodžius, kurie vakar UTMA 15 metu per pertrauką tarp raundų nuskambėjo iš mano lūpų. Suprantu, kad transliacijoje tai atrodė grubiai ir tikrai nederamai. Man dėl to nuoširdžiai gaila.
Tiems, kurie domisi kovos sportu, aišku, kad ringe ir ypač kampe tarp raundų vyksta ne kavos gėrimas, o rimtas psichologinis darbas, kai bandai pažadinti savo sportininkui kovotojo instinktą, sukelti adrenalino šuolį, prikelti jį kovai. Tai nėra skirta įžeisti varžovą ar parodyti nepagarbą. Tai yra emocinis impulsas tik savo sportininkui, pasakytas įkarštyje ir skirtas motyvacijai, o ne viešai erdvei.
Vis dėlto faktas lieka faktu ir žodžiai pateko į eterį. O aš tikrai nenoriu būti tas žmogus, kurio žodžiai nepagrįstai įžeidžia.
Todėl nuoširdžiai atsiprašau tiek varžovo, kurį taip pavadinau, tiek žiūrovų, kurie tai išgirdo. Nėra jokio pateisinimo, kad tokia frazė nuskambėjo viešai. Aš atsiprašau visų ir prisiimu visą atsakomybę už tai kas įvyko.
Noriu, kad ši situacija atneštų ir kažką pozityvaus. Pasižadu iki Kalėdų visiškai nesikeikti. Net jeigu man ant kojos nukristų kelios plytos. O jei vis dėlto kas nors per šitą laiką pagaus mane paleidus „stipresnį žodį“, už kiekvieną tokį atvejį pažadu sau pačiam pervesiu po 50 € į bet kurį labdaros fondą, kurį pasiūlys tai išgirdęs žmogus. Jei žmogus neapsispręs į kurį, tai pinigai keliaus į Rimanto Kaukėno paramos grupę.
Visada buvau ir būsiu dėkingas savo bendruomenei. Tikiuosi, kad adekvatūs žmonės, tame tarpe ir Oskaras supras, jog tai buvo ne pyktis, o darbas su sportininku ir tikiuosi, kad mano atsiprašymas bus priimtas“, – rašė R. Krilavičius.
