Lietuvos badmintonininkai Lenkijoje iškovojo sidabrą jaunimo turnyre

Moterų vienetų varžybose iš lietuvių geriausiai pasirodė Giedra Velykytė (Kęstučio Navicko badmintono akademija), kuri kovoje dėl patekimo į 16-uką rezultatu 12-21, 19-21 nusileido varžovei iš Lenkijos Aleksandrai Kurkiewicz.
Vyrų vienetų varžybose lietuviai taip pat žaidė dėl patekimo į aštuntfinalį, tačiau į kitą etapą patekti nepavyko: Rokas Lesinskas (Kęstučio Navicko badmintono akademija) rezultatu 17-21, 11-21 nusileido pirmajam turnyro reitingo žaidėjui Lee Yu-Jui iš Kinijos Taipėjaus, Dominik Tankevič (Kęstučio Navicko badmintono akademija) 13-21, 11-21 nusileido kitam Kinijos Taipėjaus atstovui Yang Chieh Danui. Nojus Tenikaitis (Tauragės SK Volanas) rezultatu 17-21, 14-21 nusileido ukrainiečiui Jegorui Romaniukui, o Joris Ivanauskas (Kęstučio Navicko badmintono akademija) 11-21, 13-21 pripažino Malaizijos atstovo Kee Is Qiano pranašumą.
Moterų dvejetų varžybose puikiai pasirodė lietuvių duetas – Jorūnė Šalnaitė (Capital Badminton Club) ir Giedra Velykytė. Ketvirtfinalyje jos po atkaklios kovos 12-21, 16-21 nusileido antrą reitingą turėjusioms ukrainietėms Raiiai Almalalha ir Sofiiai Bielobrovchuk, kurios vėliau tapo moterų dvejetų vicečempionėmis.
Didžiausią pasiekimą Lietuvai turnyre padovanojo vyrų dvejetų duetas Rokas Lesinskas ir Nojus Tenikaitis, tapę turnyro vicečempionais. Finale vaikinai tik po atkaklios kovos 16-21, 17-21 turėjo pripažinti čekų Kryštofo Coufalo ir Filipo Titeros pranašumą.
Mišrių dvejetų varžybose du Lietuvos duetai pasiekė aštuntfinalį. Nojus Tenikaitis ir Aurelija Ramaneckaitė (Capital Badminton Club) rezultatu 19-21, 18-21 turėjo pripažinti lenkų Jano Szeszkoiro ir Wiktorios Banaszewskos pranašumą, o Joris Ivanauskas ir Taja Leonovič (Sostinės badmintono klubas) 4-21, 16-21 nusileido lenkų duetui Krzysztofui Podkowinskiui ir Dominikai Bartlomiejczuk.
Treneris Alan Plavin po turnyro džiaugėsi komandos pasirodymu: „Manau, turnyras buvo labai sėkmingas, visi žaidėjai demonstravo kovinę dvasią, dėjo visas pastangas ir vieni kitus nuoširdžiai palaikė. Įgavome labai geros patirties varžantis prieš itin stiprų jaunimą iš daugelio pasaulio šalių. Roko ir Nojaus žaidimas buvo aukščiausios klasės ir tai rodo, kad badmintono lygis Lietuvoje sparčiai auga. Džiaugiuosi, kad turiu progą prie to prisidėti.“
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!