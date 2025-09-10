Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pamačius, kaip lietuviai palaikė rinktinę, suvirpa širdis: tarp sirgalių – ką tik susituokę Stonkai

2025-09-10 12:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 12:25

Europos čempionate žaidusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigė savo pasirodymąRimo Kurtinaičio komanda ketvirtfinalyje Rygoje pralaimėjo graikams. Po rungtynių Lietuvos krepšininkai žemai lankė galvas sirgaliams, kurie atvyko jų palaikyti ir iki paskutinės minutės tikėjo pergale. Tarp jų buvo ir ne vienas žinomas žmogus. 

Lietuvos sirgaliai (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
29

Europos čempionate žaidusi Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė baigė savo pasirodymąRimo Kurtinaičio komanda ketvirtfinalyje Rygoje pralaimėjo graikams. Po rungtynių Lietuvos krepšininkai žemai lankė galvas sirgaliams, kurie atvyko jų palaikyti ir iki paskutinės minutės tikėjo pergale. Tarp jų buvo ir ne vienas žinomas žmogus. 

1

Rygos arenoje jau nuo pirmųjų rungtynių minučių visa Lietuva juto šiurpuliukus – tūkstančiai į Rygos areną atvykusių sirgalių iš visos širdies traukė „Tautišką giesmę“, palaikė visų rungtynių metu.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sirgaliai
(29 nuotr.)
(29 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės sirgaliai

Tarp Lietuvos sirgalių – ir žinomi žmonės

Po rungtynių Lietuvos krepšininkai dėkojo už tokį palaikymą ir teigė, kad žaisti tokioje atmosferoje buvo itin gera.

Tarp minios sirgalių buvo galima pastebėti ir ne vieną žinomą Lietuvos žmogų.

Įspūdinga rinktinės sirgalių padėka komandai po rungtynių su Graikija:

Kaip matyti užfiksuotuose kadruose, Rygos arenoje rinktinę palaikė komikas Mantas Stonkus su žmona Gelmine Gležmaite, žurnalistas Andrius Tapinas, buvęs krepšininkas Jonas Mačiulis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kova tarp Lietuvos ir Graikijos baigėsi rezultatu 76:87.

Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija
(84 nuotr.)
(84 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Viskas arba nieko: Lietuva – Graikija

Lietuviai lieko be medalių nuo sidabro 2015-ųjų Europos čempionate, bet graikai siekia nutraukti dar ilgesnę sausrą.

Pastarasis jų medalis – bronza 2009-ųjų Europos pirmenybėse, kai rinktinėje dar nebuvo G. Antetokounmpo.

