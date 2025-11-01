Vyriausybė nusprendė suvienodinti visų socialinių paslaugų darbuotojų atostogas

„Pakeitimai palies beveik 10 tūkst. socialinės srities darbuotojų, kurie dirba nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose. Jie užtikrins teisingumą ir lygias sąlygas socialinių paslaugų srityje dirbantiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų darbo vietos tipo. Darbo sudėtingumas nepriklauso nuo to, ar darbuotojas dirba stacionarioje ar nestacionarioje socialinių paslaugų įstaigoje“, – pranešime cituojama socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė.
Priimtas pakeitimas dėl atostogų suvienodinimo įsigalios nuo 2026 m. sausio 1 d.
Šiuo metu socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys stacionariose socialinės globos įstaigose, grupinio gyvenimo namuose, bendruomeniniuose vaikų globos namuose, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, turi teisę į 30 arba 36 darbo dienų atostogas, jeigu dirbama 6 dienas per savaitę.
Tuo metu socialinių paslaugų srities darbuotojai, dirbantys kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo vietose, švietimo įstaigose, nestacionariose įstaigose su socialinę riziką patiriančiais suaugusiaisiais, šeimomis ir asmenimis, turinčiais proto ar psichinę negalią, ar teikiantys socialines paslaugas asmens namuose, gali atostogauti 25 arba 30 dienų, priklausomai nuo to, kiek dienų per savaitę jie dirba – penkias ar šešias.
Darbo kodekso įgyvendinimo nutarimo pakeitimais taip pat atnaujintas VDU skaičiavimo tvarkos aprašas. SADM teigia, jog po pokyčių procesas tampa aiškesnis. Atnaujintame apraše numatyta, kad į VDU įtraukiamos darbuotojui apskaičiuotos, o ne išmokėtos premijos.
Taip pat atsiranda aiškumas dėl mobiliųjų kelių transporto darbuotojų apskaitinio laikotarpio (4 ir 6 mėnesiai).
Teigiama, kad pakeitimai dėl budėjimo darbų sąrašo išplėtimo, kuris dabar papildytas technikais ir operatoriais, palies nedidelį skaičių darbuotojų, tačiau sudarys sąlygas geriau užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą tretiesiems asmenims bei kartu atlieps darbuotojų pageidavimus budėti paromis. Taip pat, kaip rašo SADM, sumažėja kelionės į darbą ir iš darbo išlaidos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!