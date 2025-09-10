Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Darius Labanauskas Vokietijoje nugalėjo pasaulio smiginio elito atstovą

2025-09-10 15:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-10 15:06

Vokietijoje sužaisti dar 2 PDC „Players Championship“ turo sezono turnyrai, kuriuose su geriausiais planetos smiginio meistrais varžėsi ir Darius Labanauskas (PDC-98).

Darius Labanauskas | „Stop“ kadras

Vokietijoje sužaisti dar 2 PDC „Players Championship" turo sezono turnyrai, kuriuose su geriausiais planetos smiginio meistrais varžėsi ir Darius Labanauskas (PDC-98).

0

Antradienį „Players Championship 26“ turnyre lietuvis startavo įspūdinga pergale 6:5 prieš anglą Ryaną Searle‘ą (PDC-20). Tai buvo jau 3-ia lietuvio pergalė prieš anglą per 4 tarpusavio dvikovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuvis trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 92,02 taško, o anglas – po 93,48 tšk. 11-ajame lege R. Searle‘as turėjo šansą išplėšti pergalę, bet „neuždarė“ 116 tšk.

Antrajame rate D. Labanauskas 6:3 įveikė švedą Andreasą Haryssoną (PDC-118), o šešioliktfinalyje 2:6 neatsilaikė prieš airį Williamą O‘Connorą (PDC-47).

Trečiadienį „Players Championship 27“ turnyras D. Labanauskui klostėsi prasčiau. Ten lietuvis jau pirmajame rate 3:6 nusileido airiui Steve‘ui Lennonui (PDC-76).

Dar 3 „Players Championship“ turo turnyrai bus sužaisti rugsėjo 30 – spalio 2 d. Lesteryje (Anglija).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

