Darius Labanauskas Vokietijoje nugalėjo pasaulio smiginio elito atstovą

Antradienį „Players Championship 26“ turnyre lietuvis startavo įspūdinga pergale 6:5 prieš anglą Ryaną Searle‘ą (PDC-20). Tai buvo jau 3-ia lietuvio pergalė prieš anglą per 4 tarpusavio dvikovas.
Lietuvis trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 92,02 taško, o anglas – po 93,48 tšk. 11-ajame lege R. Searle‘as turėjo šansą išplėšti pergalę, bet „neuždarė“ 116 tšk.
Antrajame rate D. Labanauskas 6:3 įveikė švedą Andreasą Haryssoną (PDC-118), o šešioliktfinalyje 2:6 neatsilaikė prieš airį Williamą O‘Connorą (PDC-47).
COMFORTABLE FOR THE MAGPIE!— PDC Darts (@OfficialPDC) September 9, 2025
Despite both players struggling on the outer ring, William O'Connor advances to the Last 16 in Hildesheim - defeating Lithuania's Darius Labanauskas 6-2!
📺 https://t.co/YyBPPwoMK8 #PC26 pic.twitter.com/GVbW7DSxFY
Trečiadienį „Players Championship 27“ turnyras D. Labanauskui klostėsi prasčiau. Ten lietuvis jau pirmajame rate 3:6 nusileido airiui Steve‘ui Lennonui (PDC-76).
Dar 3 „Players Championship“ turo turnyrai bus sužaisti rugsėjo 30 – spalio 2 d. Lesteryje (Anglija).
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!